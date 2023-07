Az utóbbi években – nagyon helyesen – egyre nagyobb figyelem terelődik a beporzó rovarokra, közöttük is a vadméhek kritikus helyzetére. Ennek fényében hívta fel a dél-Somogy jelentős részét is magában foglaló Duna-Dráva Nemzeti Park a figyelmet a az alapvetően mediterrán elterjedésű poszméhfajra, a délvidéki poszméhre. Az utóbbi évtizedben terjeszkedőben van, és ma már szórványosan szinte az egész ország területén megtalálható. Kimondottan nagy termetű (a királynő akár 3 cm-es is lehet), markáns megjelenésű faj.

Koromfekete testét két citromsárga sáv díszíti a tor elején és hátulján.



A többi poszméhfajhoz hasonlóan barátságos természetű, nektárkedvelő viráglátogató. A különböző virágok pollenjét, nektárját gyűjti, azzal neveli fel ivadékait. A királynő alacsony létszámú családot hoz létre, melynek egyedszáma nem haladja meg a 150 példányt. Földben lévő, elhagyott járatokban kiképzett, viasszal burkolt fészkében, hordószerű sejtekben neveli a lárvákat, tárolja a nevelésükhöz szükséges begyűjtött virágport. Tevékenysége miatt a többi vadméhfajhoz hasonlóan meghatározó szerepe van a virágos növények beporzásában. A délvidéki poszméh (Bombus argillaceus) hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

(Szöveg és fotó: Völgyi Sándor)

Kezdődik a poszméhek felmérése

Bárki részt vehet a poszméhek felmérésében, közölte a nemzeti park. Mint fogalmaztak Hírlevelünk hetedik oldalán számoltunk be részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon zajló Poszméh Monitoring Programról. A programhoz kapcsolódóan nyereményjátékkal egybekötött akciót hirdetünk meg, amelyben minden természetkedvelő, természetjáró ember részt vehet, poszméhekről készült képek beküldésével. Az akció célja, hogy a beérkező adatok segítségével minél alaposabban megismerhető legyen az állomány létszáma, elterjedése.

Adatgyűjtési (fotózási) útmutató: kérünk mindenkit, hogy a poszméheket természetes élőhelyükön fotózzák le és egy jobb kép

készítése reményében se fogják be az egyedeket! A képeket a [email protected] e-mail címre

kérjük küldeni. Egy példányról maximum 4 képet lehet feltölteni, képenként maximum 1 MB méretben. A fényképek mellé kérjük az elkészítő nevét, az e-mail címét, a helyszín gps koordinátáját, a dátumot és a település nevét mellékelni. Amennyiben nincs lehetőség koordináta felvételére, akkor bármilyen

földrajzi adatot (dűlőnév, hegy, vízfolyás neve stb.) is meg lehet adni.

Egy példányról, ha lehet, készüljön oldalról (a-b) és felülről (c) is kép. Törekedjünk, hogy a hátsó láb jó látható (d) legyen, sok fajnál ugyanis ez segíti a határozást. Ha nem sikerül minden oldalról elkészíteni a képeket, akkor is várjuk az elkészült fotókat, ha lehetséges, megpróbáljuk a fajt meghatározni! A faj meghatározása után az eredményről visszajelzést küldünk. Márciustól október végéig keresgélhetjük a poszméheket.

A résztvevők között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság három értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki az akció zárását követően. A játék 2023. október 31-én éjfélig tart, eddig várjuk a képeket és a hozzájuk tartozó adatokat. A sorsolás véletlenszám-generátorral történik; a megadott adatokat kizárólag a sorsolás időpontjáig tároljuk, azt követően töröljük. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatvédelmi tájékoztatója ide kattintva érhető el: www.ddnp.hu/adatvedelem.