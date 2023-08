A nyár végén még sokan a szabadságukat élvezik, vagy élveznék, hiszen ez az időszak számtalan növény virágzási ideje is, ezért az allergiával küszködők számára is kihívásokkal teli az augusztus. Sokak életét megkeseríthetik a tünetek, amelyik kitartanak akár egészen az első fagyok beálltáig. Kutatások szerint a magyar lakosság akár 30 százaléka is szenvedhet a pollenallergia okozta tüsszögéssel, orrfolyással és orrdugulással vagy épp könnyezéssel és kötőhártya-gyulladással. Az egyik legismertebb allergiát okozó növény a parlagfű, amelynek virágzása már júliusban elkezdődhet, az igazi „szezon” azonban augusztus-szeptemberre esik. Egyes szakértők 20 százalékra teszik Magyarországon a parlagfű-allergiások arányát, és becslések szerint akár évente 3-4 százalékkal is nőhet a betegek száma, ami napjainkra elérheti a kétmilliót is.

Érdemes azt is tudni, hogy a pollenallergiáért nem a nagyobb méretű, méhek vagy éppen a szél által növényről-növényre szállított virágpor felelős, hanem a finomabb, szabad szemmel nem látható kisebb szemcsék, amelyeket a szél akár több száz kilométerre is elvihet. Azok a növények, amelyek a szél segítségével végzik a megporzást, hatalmas mennyiségű pollent termelnek, amit aztán minden irányba szétszórnak. A levegőben szálló pollenszemcsék a belélegzést követően megtapadnak a légutak nyálkahártyáján, immunológiai láncreakciót indítva el, melyek a nem kívánt tünetekhez vezetnek.

A különböző receptre felírt és anélkül is kapható allergiaellenes készítmények szedésén kívül sok mindent tehetünk azért, hogy csökkentsük a kellemetlen tüneteket, ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat a Dyson szakértőinek segítségével.

1. Ismerd meg ellenséged - használj pollen-naptárat!

Előny, ha tudjuk, mikor virágzanak azok a növények, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki, így kövessük figyelemmel a különböző pollen-naptárakat is, amelyek pont ezt veszik sorra. Ezen felül napjainkban már számtalan olyan weboldal és alkalmazás is elérhető, amik segítségével az aktuális pollen koncentrációt is nyomon tudjuk követni.

2. A tisztaság még inkább prioritás

A Dyson szakértői szerint pollen szezonban kiemelten fontos, hogy a szokásosnál is jobban ügyeljünk lakásunk tisztaságára, ugyanis az apró pollenszemcsék sok helyen megtapadhatnak: háziállatunk mancsain és szőrén, de ruháinkon is. Érdemes ezért a kisállatok mancsát-szőrét séta után megtisztítani, nekünk pedig, amint hazaértünk, átöltözni. Ajánlott egy napi, gyors, „fenntartó” takarítást is bevezetni a rutinunkba, hogy például a szellőztetés során bentre került szemcséket is eltávolítsuk.

3. Mossunk gyakrabban, de ne teregessünk kint!

Nemcsak a kint viselt ruhákat érdemes hazaérkezést követően lecserélni, hanem az ágyneműket, lakástextileket is jó gyakrabban mosni, ugyanis ezeken is megtapadhatnak az apró részecskék, amik a szellőztetés során, vagy akár hajunkról, kisállatunk szőréről kerülnek oda. A hajunkra is érdemes többlet figyelmet fordítani, pollen intenzív időszakokban például érdemes naponta hajat mosni, így nem visszük be az ágyunkba a kellemetlen tüneteket kiváltó pollenszemcséket, és nyugodtabban alhatunk.

4. A mindennapos hajmosás is segíthet, vagy hordjunk kalapot

Ahogy kisállataink szőrén és mancsaiban, úgy a hajunkban is bizony megtapadnak a pollenszemcsék, melyet hazaviszünk, ahol az egész lakásban „szétszórjuk” és az ágyunkba is juthat jópár hívatlan vendég. Bizonyára minden allergiás számára ismerős az éjszakai tüsszögés és orrfújás, melynek hátterében akár a hajunkon megtapadt pollenszemcsék is állhatnak. Jó védekezés lehet a fejfedő viselése, mely az allergénektől és az UV sugaraktól is megvédhet.

5. Használjunk légtisztítót

Sajnos, ahogy láttuk, az allergiás reakciókat kiváltó pollenszemcsék nem fordulnak vissza otthonunk küszöbén, hanem számtalan különféle módon bejuthatnak oda. Ezért amikor tombol az allergia szezon, sokaknak kihívást jelenthet a pihentető éjszakai alvás is, ami a mindennapi életminőséget is negatívan befolyásolhatja: fáradtabbak, ingerlékenyebbek vagyunk, nagyobb erőfeszítésbe kerül helytállnunk munkahelyünkön és magánéletünkben is. A Dyson szakértői szerint egy okosan kiválasztott légtisztító berendezéssel sokat tehetünk a helyzet javításáért: egyes készülékek már nemcsak arra képesek, hogy kettős szűrőrendszerük segítségével kiszűrjék a panaszokat okozó allergéneket a levegőből, hanem kimondottan éjszakai móddal is rendelkeznek, így zúgás nélkül képesek tisztítani akár éjszaka is a szoba levegőjét, elősegítve a zavartalan pihenést. A Dyson mérnökei a funkcionalitás mellett a dizájnra és a kényelemre is nagy hangsúlyt fektettek tervezéskor így az általuk tervezett készülékek nemcsak stílusos kiegészítői lehetnek otthonunknak, de applikáció segítségével akár a távolból is kézben tarthatjuk otthonunk levegőminőségét.