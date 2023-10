Receptajánló 1 órája

Almáspite tortával indul A hét süteménye rovatunk

Mivel véget ért a forró nyár, újra be lehet izzítani a sütőket a háziasszonyoknak és az ősz egyébként is rengeteg szezonális finomságot kínál elindítjuk A hét süteménye című állandó rovatunkat. Feltett szándékunk, ötletet adni olvasóinknak és motiválni őket arra, hogy ragadjanak fakanalat vagy sodrófát hétvégén, hiszen egy finom süti, nemcsak jólesik a gyomornak, de az elfogyasztás után elégedett arcok látványa a lelkünket is melengeti.

Koszorus Rita Koszorus Rita

Forrás: Mindmegette.hu

Első receptünk, amit megosztunk a Sonline olvasóival az almáspite torta. Ugyanis mostanában érik az alma, amely kiváló alapanyag egy jó sütihez, ráadásul sokoldalúan felhasználható. A forró almáspite pedig igazi lélekmelengető a didergető őszi reggeleken. Hozzávalók egy körülbelül 20 centiméter átmérőjű tortához A karamellás piskótához:

15dkg kristálycukor

6db tojás szétválasztva

19dkg liszt

só

5dkg vaj A barna vajas vaníliás ropogóshoz:

9dkg cukor

12dkg liszt

10dkg mandula liszt

vanília

só

11dkg vaj Az almás réteghez:

1db citrom

3db granny smith alma

1csip fahéj

só

5dkg barnacukor

2dkg vaj A gyömbéres sajtkrémhez: 50dkg natúr sajtkrém

10dkg cukor

2cm gyömbér

1.2dkg kukoricakeményítő

5dkg tej

2db tojás

só A locsoló réteghez:

1dl alma juice visszaforralva sziruposra Az elkészítés A piskótához a cukrot egy száraz serpenyőben lassan, alacsony fokozaton szép aranybarnára karamellizáljuk. Ha készen van, egy sütőpapírra kiöntjük és szobahőmérsékleten hagyjuk, hogy megdermedjen. Egy késes robotgép segítségével porrá őröljük a karamellt és innentől kezdve úgy folytatjuk a sütemény készítését, mint egy hagyományos piskótát.



A tojásfehérjét egy csipet sóval elkezdjük habosítani, majd apránként hozzáadjuk a cukor 2/3-át. Egy szép, erős habot verünk belőle. A maradék cukorral kicsit kikeverjük a tojássárgáját és ezt a kettőt óvatosan, spatulával összeforgatjuk. Belecsurgatjuk a vajat, majd az átszitált liszttel is kikeverjük és szétosztjuk a masszát két tortakarikába (20 cm-s átmérőjű). 190 fokra előmelegített sütőbe tesszük és kb. 15 perc alatt megsütjük. Ha készen van, rácson hagyjuk kihűlni.



A ropogóshoz a vajat egy kis lábasban picit megbarnítjuk. Ez azt jelenti, hogy alacsony fokozaton megolvasztjuk a vajat és addig melegítjük, amíg barna színe nem lesz és kellemes diós illat nem terjeng. Utána minden hozzávalót összemorzsolunk egy tálban, és kiterítjük egy sütőpapíros tepsire. 180 fokos forró sütőben 10-12 percig pirítjuk, időközben átkeverve egy villával. Ha megsült, hűtjük.



Az almákat meghámozzuk, a magházat kivágjuk és felkockázzuk, és összeforgatjuk a citrom frissen kifacsart levével. Egy serpenyőben megolvasztjuk a barnacukrot és rádobjuk az almát. Összeforgatjuk az egészet, addig főzzük, hogy már ne legyenek nagyon ropogósak, de még pépesek sem. Hozzáadjuk a vajat, a sót, a fahéjat, kavarunk egyet rajta és lehúzzuk a melegről.



A sajtkrémet kikeverjük egy tálban az összes hozzávalóval, fontos, hogy csomómentes legyen az egész. Kiborítjuk egy sütőpapíros tepsire és 160 fokos előmelegített sütőben megsütjük. A lényege az, hogy már ne folydogáljon, legyen tartása, de azért ne legyen kőkemény, remegjen picit, mint egy sajttorta. Sütő függő, de kb. 25-30 perc, mire azt mondhatjuk, hogy készen van. Ha kivesszük, egy tálba húzzuk át az egész tölteléket és egy kézi habverővel dolgozzuk át, hogy selymes legyen.



Az almalevet forraljuk vissza sziruposabb szósszá, lassan, egy kis fazékban.



A torta összeállításához a piskótákat kettőbe vágjuk egy recés késsel. Egy tortakarikát megmagasítunk sütőpapírral, belülről és elkezdjük a töltést. Alulra kerül egy lap tészta, megecseteljük a sziruppal, majd egy adag krém következik, aztán pedig az alma fele. Utána jöhet még egy lap piskóta, ecsetelés és megint egy adag krém. Ezután megpakolhatjuk a ropogóssal a tortát, arra egy kis krém. Ezt addig folytatjuk, amíg el nem fogy a piskótánk és a legtetejére halmozunk még jó sok ropogóst. Forrás: Mindmegette

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!