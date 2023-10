Amellett, hogy dolgozik az Academy of Chocolate következő versenyére szánt alkotásain, szorgalmasan teljesíti a megrendeléseket is. – Már megkezdtem a karácsonyi céges megrendelések teljesítését, most egy megrendelőnek 10 ezer darab bonbont gyártok, mondta Földes Csilla. Akitől azt is megtudtuk, hogy az ősz a kézműves édességek igazi szezonja, hiszen viszonteladóknak is készít bonbonokat, akik nyáron nem adnak le rendelést a hőség miatt. Ilyenkor viszont már anélkül is tudják tárolni a látványra is elképesztő finomságokat, hogy elolvadnának.