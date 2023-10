A magas kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztásának sok kedvező hatása lehet az emberi szervezetre, fontos azonban a mértéktartás is. A dietetikus szerint előnyösebb keserű csokit választani a tejcsokoládéval szemben, jóllehet a fogyasztók többsége kevésbé ezt az álláspontot képviseli.

– Fontos természetesen az is, hogy jó, magas minőségű kakaóbabból készüljön az étcsoki – mondta Mester Katalin dietetikus. – Szerencsére ma már gazdag választék áll rendelkezésünkre az üzletekben. Egy jó minőségű étcsokoládénak rengeteg kedvező tulajdonsága lehet, természetesen számolnunk kell a kalóriatartalmával is, hiszen egyes termékek esetében hozzáadott cukrot is tartalmazhat. Ugyanakkor érdemes beiktatni az étrendbe, ha egészségi állapotunk is megengedi ezt. Az étcsokiban kedvező az ásványianyag-összetétel, kiemelkedő például a vas-, a magnézium-, a réz- és a mangántartalma is.

Az étcsokiban fellelhető kálium, foszfor, cink és szelén mind antioxidánshatással rendelkezik, ami szintén kedvező lehet a szervezet számára. A jó minőségű termékek esetében a flavonoidtartalomról sem feledkezhetünk meg, amit daganatellenes hatású természetes vegyületként tartanak számon. Szintén kedvező az étcsokoládé zsírsavösszetétele, olyan zsírsavakat találhatunk benne, ami jótékony hatással lehet a szív-érrendszer egészségére.

Mester Katalin szerint heti egy-két alkalommal érdemes étcsokihoz nyúlni, de napi egy kocka étcsokoládé sem okozhat különösebb gondot az alapvetően egészséges emberek esetében. Tanácsos a magasabb kakaótartalmú termékek közül választani.