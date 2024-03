Bő egy tucatnyian ragadtak gimnasztikai gumilabdát szerda délután a kórház alagsorában működő Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda (PREFI) tornatermében. A kórház dolgozói ottjártunkkor egy testedzésen vettek részt. Lakner Csaba belgyógyász lapunknak elmondta, azért is csatlakozott kollégáihoz, hogy a mozgás még fontosabb része legyen az életének, valamint a kisebb túlsúlyát ledolgozza.

Perpékné Papp Éva kórházlelkész is szívesen vállalta a mozgást. Érdeklődésünkre elmondta, számára nagyon fontos a lélek ápolása, de ahhoz, hogy egészséges legyen, szüksége van arra is, hogy a teste is rendben legyen.

Egy ideje már érzem magamon, hogy többet kell tennem a testemért azért, hogy jobban bírjak, egészségesebb maradjak és a családommal tovább együtt tudjak lenni.

– emelte ki Perpékné Papp Éva. – A munkám is sokat igényli, hogy álljak és menjek, melyhez szükség van a jó állóképességre. Az itteni torna ebben is tud segíteni – tette hozzá a kórházlelkész.

Fotó: Lang Róbert

Héra Eszter a kórház ápolási igazgatója az egészséges életmód programmal kapcsolatban elmondta, több mint 2500 munkatársuk van Somogyban. A dolgozók egészségét több környezeti tényező befolyásolja, szinte minden munkakör fizikailag nagyon megterhelő. – Az a célunk, hogy minél több és minél egészségesebb munkavállaló dolgozzon itt – hangsúlyozta Héra Eszter. – Az egészségügyi dolgozók persze alapból sokat tudnak az egészséges életmódról, de az a tapasztalatunk, hogy a gyakorlatban nem alkalmazzák.

Ebben szeretnénk őket ösztönözni, hogy lépjenek be a programba, ahol segítséget tudunk nyújtani nekik.

Ezáltal megőrizhetik egészségüket és egészséges munkavállalóként tudnak majd dolgozni – fogalmazott az ápolási igazgató.

Szörényiné Ványi Gabriella a PREFI vezetője lapunknak elmondta, a tavaszi életmódváltó eseményeikkel az Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Gondoskodjunk azokról, akik gondoskodnak rólunk!

elnevezésű programjukhoz csatlakoztak. Ez azért is fontos, mert csak egészséges munkatársakkal lehet a betegeket is megfelelően ellátni.