Akár vásárlással, akár segítséggel, de feltételezhetően mindenkihez eljutott annyi tűzifa, hogy átvészelhető legyen az idei fűtési szezon, állapította meg a somogyszobi Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) elnöke. Szerinte lecsengett a tavalyi tűzifa-mizéria, de állnak még sorban tűzifáért. Azt vette észre, hogy most már azok vásárolnak, akik rendelkeznek pluszforrással, és a következő évi tüzelőjüket halmozzák fel. Az állami erdészetek és a magánerdő tulajdonosok igyekeznek eleget tenni a növekvő igényeknek, de a fakitermelői kapacitás véges, és ez vezet a sorok kialakulásához.

– Annak összefüggésében, hogy van elég tűzifa, és eddig nem volt kemény a tél, az illegális fakitermelések és lopások most nem jellemzőek – válaszolta érdeklődésünkre ez erdőgazdálkodási szakember. – Megszűnt a néhány évvel korábban elterjedt szervezett falopás, amikor teherautószámra hordták, és kereskedtek a fával a tolvajok. A megélhetési falopás is csökkent, mert az erdőtulajdonosok engedélyezik a gyűjtést az erdőn, és a rászoruló erdőjárók ezzel korábban sem okoztak nagyobb kárt. A statisztika hasonlóan alakult az előző évekhez képest, nagyjából stagnálás mutatkozik. A szabálysértésekkel és bűncselekményekkel együtt hozzávetőleg 140 falopást regisztráltak 2022-ben, válaszolta érdeklődésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. – Ha az egész évet nézzük, a téli időszakban nő a falopások száma – mondta Orbán Zoltán sajtószóvivő. Ugyanúgy előfordulnak a szabálysértési értékre elkövetett lopások, amikor például a sértett telkéről visznek el a tolvajok tűzifát, ahogy a teherautóval szállított, gyakran továbbértékesítési céllal ellopott fával elkövetett bűncselekmények is. A közúti ellenőrzéseken a teherautók rakományának eredetét minden esetben vizsgálják. Sok esetben fordul elő, hogy ilyen ellenőrzésen akadnak fenn a fatolvajok, de az állampolgári bejelentések is fontos szerepet játszanak a felderítésekben. A rendőrség folyamatosan együttműködik az erdészetekkel a falopások megelőzése érdekében. Egyeztetéseket, nem ritkán fórumokat tartanak, melyeken visszatérő téma a közös szolgálat-végrehajtás, a technikai eszközökkel támogatott őrzésvédelem, valamint a faszállítmányok ellenőrzési módszerei és a kötelezően előírt kísérő okmányok hatósági ellenőrzése is. A vármegye rendőrkapitányságai felvették a kapcsolatot a területükön működő erdészetekkel, és közösen felmérték azon területeket, amelyek falopással veszélyeztetettek. Mint megtudtuk, kiemelten a Somogyban működő tizenegy tűzifaudvar vagy átvételre létesített hely környezetében, és az oda vezető utakon tartanak ellenőrzéseket. Ezeken túlmenően önállóan vagy az erdészekkel közösen járőröznek az érintett területeken.

A vadkamerák segítenek visszaszorítani a falopásokat

A rendőrség azt tanácsolja, hogy az erdőtulajdonosok minél gyakrabban, változó időpontokban ellenőrizzék a területeiket. Ha gyanús embereket, járműveket látnak, próbáljanak meg minél több részletet megjegyezni, mert ezzel segíthetik a rendőrség munkáját. Vadkamera felszerelésével hozzájárulhatnak a falopások megelőzéséhez és felderítéséhez. A vevőktől azt kéri a rendőrség, hogy bizonytalan eredetű faanyagot ne vásároljanak. Ha gyanús tüzelőt árusító teherautót látnak, gyanús emberek ajánlanak „rendkívül kedvező” áron tűzifát, hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját, vagy tegyenek bejelentést a központi segélyhívón.