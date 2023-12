Az Adventi időszakban több jótékonysági programot is szerveznek a régióban, több helyen ismét megszervezik az Egy csésze szeretet -elnevezésű programot, amelyben a gyermekeket szeretnék fogékonyabbá tenni a karitatív akciók iránt. Ezzel párhuzamosan, Tihanyban tartják a Balaton egyik legátfogóbb segélyezési eseményét „Tőlünk szeretettel” néven, amelyben több mint tíz bolt, étterem, kávézó vesz részt. A kampányban résztvevő vállalkozások december 14-ei bevételének 50 százalékát a Bakonyoszlopi Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának ajánlják fel.

Figyelemfelhívó akcióból jut karácsony utánra is ebben a régióban. Ebben Füred Kapitány, a balatoni mesehős is részt vesz majd, akinek segítségével arra is szeretnének rávilágítani, , hogy az egészen január 7-ig tartó téliszünet ideje alatt is érdemes a Balatonra látogatni legalább egy-egy napra azért, hogy a gyerekek friss levegőn, páratlan természeti szépségek között töltsék a szabadidejük egy részét.