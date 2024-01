Az elmúlt hetekben több jól ismert vendéglátóhely is bejelentette bezárását a Balaton-parton. A kőröshegyi Konyha&Rét a tulajdonos betegsége miatt húzta le a rolót az év végével. Szilvesztertől határozatlan időre bezárni kényszerültek, amíg nem találnak új bérlőt. A balatonszemesi egykori restiből kialakított vendéglátóhely is bezárt, miután 17 évet követően 2019-ben újranyitott a hely.

Sok a nehezítő tényező

Kertész Rezső, a KISOSZ Somogy megyei Szervezetének társelnöke kérdésünkre elmondta: többségében szezonális vállalkozások fejezték be a működést és kerestek több esetben új bérlőt. – Sok kihívás nehezíti a működést. A rendszeres és kötelező adatszolgáltatás, a koronavírus-járvány óta az infláció, az energiaárak emelkedése, vagy éppen a kevés szezonális munkaerő. Sokan 70 évesen döntöttek úgy, hogy eladják vagy bérbe adják az üzleteket, mondta Kertész Rezső. Ha pedig a vendégek nem fizetik meg a megemelkedett költségeket, megkérdőjeleződik, hogy érdemes-e kinyitni.

Jó szezont várnak

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint, nem rajzolódik ki tendencia. – Volt, ahol betegség miatt zártak be, de olyan is, ahol profilváltás hozta meg ezt a döntést. – Ilyen mindig van, nem érzem úgy, hogy ez probléma lenne, fogalmazott a szakember.

– Az élet minden területén vannak hullámvölgyek és hullámhegyek, nem érzem, hogy völgyben lettünk volna. A tavalyi nem volt a legerősebb év, de én jó szezont várok és az a rengeteg munka, amit a vállalkozások belefektettek, az a sok pénz, ami az uniós és állami forrásokból beletettek, működőképessé teszi a turizmust, fogalmazott Fekete Tamás.

Optimistán áll a jövőhöz Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa Étterem tulajdonosa is.

Télen is kinyitnak

– Fonyódon úgy tudom, hogy a legtöbb üzlet ki fog nyitni a soron, csak egy-két üzletcsere lesz, de az is generációváltás miatt. A legnagyobb gondot a működésben a szezonális és szakképzetlen munkaerő hiánya jelenti, mondta a vállalkozó. Azt mondta, sokszor gondot jelent a betanítás és az önálló munkavégzés is kézilányok és takarítónők esetében. Ennek ellenére jó szezont várnak, sőt már februárban is kinyitnak. – A Fonyódi Kolbászfesztiválra kinyitunk, ami eddig kellemes csalódás volt, mert napos időben sokan lejönnek a kikötőbe és betérnek hozzánk is, mondta Torma Zoltán.