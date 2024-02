– A 2023-as évben végig telt házzal üzemeltünk, így lényegében meghaladni nem tudjuk a 2019-et. Ugyanazt a foglaltságot produkáltuk, mint egy évvel korábban, ami tulajdonképpen erősebb árbevételt jelent 2022-nél – mondta lapunknak Tóth Gergely, a siófoki CE Pláza Hotel vezetője. Hozzátette: jók a kilátások 2024-re is, ugyanis a vendégek már a tavaszt és a nyarat foglalják. – A tavaszi szünetre és március 15-re már érkeznek a foglalások. Erősebbre várjuk ezt a nyarat, mint a tavalyit, hiszen olyan lendülettel foglalnak a turisták, hogy az optimizmusra ad okot – tette hozzá Tóth Gergely.

A napsütés és a jég is vonzerő

A forgalomnövekedést a vendéglátóhelyek egy jelentős része is tapasztalta. – És nem csak nyáron, ahogy megjelent a jég a Balatonon, azt követően olyan napjaink voltak, mint nyáron – mondta elégedetten Márton Lajos, a balatonlellei Márton Cukrászda tulajdonosa.

Azt mondta, a nyár nagyon erős volt náluk, a bevételeik 38 százalékkal nőttek, ami persze abból is adódik, hogy egy 15–20 százalékos áremelést végrehajtottak. – Még így sem vettük észre, hogy kevesebbet költöttek volna a vendégek – mondta Márton Lajos.

Tömegeket vonzott a téli jégvilág a Balatonhoz.

Fotó: Németh Levente



Nem úgy tőlük keletebbre, Balatonvilágoson. Ott azt is megfigyelték, hogy még a vendégek Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártya-költései is visszaestek. – Tavaly nyáron még lehetett vele élelmiszert is vásárolni és érezhető volt, hogy kevesebbet költöttek, illetve az olcsóbb szolgáltatásokat keresték a turisták – mondta Németh Andrea, a Levender Terasz tulajdonosa. Hozzátette: nagyon árérzékenyek voltak a vendégeik. – Optimizmusra ad okot, hogy a 2024-es szezont már márciusban a Taste of Balaton fesztivállal nyitjuk meg, ami által a vendégek is megismerhetik a Balaton körül található színvonalas és megbízható szolgáltatókat, akiket egész évben elérhetnek – tette hozzá Németh Andrea.



Százmilliók jutottak a strandokra Balatonbogláron

Optimistán várja a nyarat Mészáros Miklós balatonboglári polgármester is, aki elmondta: a kúrtaxabevételek is arra engednek következtetni, hogy töretlen Balatonboglár népszerűsége a turisták körében. – Ehhez persze az kell, hogy maximálisan kihasználjuk a fejlesztési lehetőségeket, szerencsére ebben partner a magyar állam, hiszen az előző szezonban ezer szoba újult meg a Kisfaludy-programban és több százmillió forintot költhettünk a strandjaink fejlesztésére, szögezte le a városvezető. Hozzátette: a színvonal emelése alapvetés ma már a turistáknak, erős szezon enélkül nem is elképzelhető. – A minőségi szolgáltatások, programok, kiállítóhelyek olyan hívószavak, amelyek tömegeket tudnak megmozgatni. Noha az idei nyárra való felkészülés csak február végén-március elején kezdődik a strandok felkészítésével, bizakodóak vagyunk, tette hozzá a polgármester.