– A tavalyi évben a koronavírus miatt nem lehetett rendezvényeket tartani – mondta el kérdésünkre az esemény keletkezési körülményeit Lengyeltótiné Lajos Beáta, az esemény főszervezője. – Így például az óvodákban, iskolákban is elmaradt a farsang, ami nagy szomorúságot okozott a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Ezért találtuk ki az adventi autós vásárt, majd az autós farsangot. Ezek már tavaly is olyan nagy sikert arattak, hogy mindenképpen a folytatás mellett döntöttünk. Mivel sokan kérték, így idén már fel is vonultak a farsangi díszbe öltözött autók, egészen a Kishegy tetejéig.