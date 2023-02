A fesztivál szervezői szerdán azt közölték, hogy a pénteki jótékonysági programmal több, mint 693 ezer forintot gyűjtöttek össze.

Ebben az évben az összeget a Fonyódi Kishuszár Bandérium hagyományőrző civil szervezet számára ajánlják fel a fesztivál szervezői.

A kis huszárok új felszereléseket kapnak majd a jótékonykodók által gyűjtött összegből, tudtuk meg Domina Barnabás, huszárkapitánytól. - A táborunkra is költünk majd ebből az összegből, hiszen idén Erdélybe szeretnénk elvinni a gyerekeket. Köztük többen is vannak, akik még nem jártak itt, pedig azt gondolom, hogy egy kishuszár számára fontos, hogy ismerje Erdélyt, mondta Domina Barnabás. Hozzátette: jelenleg 56 kishuszár őrzi a hagyományokat egyesületükben, s 14 új ovis is van soraikban. Számukra kardokat szereznek be, de az öltözékük részletei is igencsak költségesek. Egy nagyobb fiú viselete, akár félmillióba forintba is kerülhet, de egy óvodás korú gyermek esetében is több százezres az összeg. Ezért aztán a Fonyódi Kishuszár Bandériumnál mindig jól jön az anyagi segítség.