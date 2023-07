Bár a tendencia az elmúlt években lassult, a természetes fogyást azonban továbbra sem sikerült megállítani. Az Eurostat (Európai Unió Statisztikai Hivatala) szerint az elmúlt húsz év mindegyikében Magyarországon haltak meg a legtöbben népességarányosan a közvetlen régiónk országai közül. Bár a két évtized alatt itthon is nőtt a születéskor várható élettartam, a nők így is nálunk élik meg a legkisebb eséllyel a 65 éves kort, férfiak esetében is csak Romániát előzzük meg. Nagyon sokan szenvednek valamilyen krónikus betegségben, amely jelentősen megnöveli az idő előtti elhalálozás esélyét.

Húsz év alatt a leggyakoribb betegségek előfordulása jelentősen emelkedett – írja a KSH elemzése. A legnagyobb mértékben, 272 százalékkal az asztmások száma nőtt. A rosszindulatú daganatos betegek 158 százalékkal lettek többen, a cerebrovaszkuláris (agyi ereket érintő) betegségek aránya 147 százalékkal ugrott meg, míg a diabéteszesek (cukorbetegek) száma 137 százalékkal emelkedett két évtized alatt. Mindezek ismeretében érthető, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés, országosan is rendszeressé váltak a szűrések és az azokhoz kapcsolódó életmód-tanácsadások, amelyre Kaposváron a Polgárok Házában kínálkozik kiváló lehetőség, míg legutóbb a nyugállományú honvédekhez látogattak el ugyanezen célból a honvédkórház munkatársai.

A szakemberek szerint azonban mindez csak a jéghegy csúcsa, a magyarok többsége továbbra is csak akkor törődik az egészségével, amikor az már nincs, az orvosok nagy többsége a betegséggel és nem a beteggel foglalkozik. Pedig a gyógyulás a gyógyulásba vetett hittel kezdődik, amelyhez a beteg lelkén át vezet az út.