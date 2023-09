A Balaton az elmúlt időszakban minőségi változáson ment keresztül, ez azt is jelenti, hogy most már mindenki találhat magának a pénztárcja vastagságához megfelelő szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Ha pedig valaki végigmegy a parton és megnézi a büfék kínálatát láthatja, hogy ott is mekkora a változás.

tette hozzá. A finomságokat a Médiahajón is meg lehetett kóstolni, hiszen lehetőséget kaptak a helyi termelők is, hogy megmutassák, miért dolgoznak egész éven át a Balaton térségében.

Ez azért is fontos, mert a turizmus a tónál akkor működhet jól, ha a gazdaság jól működik, ehhez pedig az kell, hogy a gazdálkodók, termelők jó helyzetben legyenek, mondta Nagy István agrárminiszter.

A gasztronómia a végeken, a vasvillánál kezdődik, mire eljutunk egy szépen terített asztalig, vagy csak ahhoz hogy kinyitjuk a hűtőt, bele sem gondolunk mennyi küzdelem és munka van abban, hogy az ott legyen,

- mondta az agrárminiszter. A médiahajón azonban megtapasztalhatták a résztvevők azt is, hogy milyen minőségi élelmiszeripari termékek készülnek Somogyban.

Az agrárminiszter beszélt arról is, hogy nem igazak azok a rémhírek, hogy nem kapnak a gazdák területalapú támogatást, sőt a kisebb 10 hektár alattiak esetében jelentősen megnő a kifizetésre szánt összeg, de a családi gazdaságok esetében is több forrás áll rendelkezésre a következő időszakban.

Nagy István beszélt arról is, hogy szakítani az import túlsúlyával a magyar gazdaságban és a termelő, valamint tárolási kapacitásokat kell növelni az országban. – Nem alapanyagot kell előállítanunk, hanem már készterméket, ugyanis a magas hozzáadott érték jelenleg hiányzik a gazdaságból, fogalmazott a tárcavezető.

Előzetes rövid videónk a rendezvényről már elérhető a sonline.hu videa csatornáján. A hosszabb riportunk hamarosan érkezik!!

Hiszen minden alapja a termelés, ha az nincs, akkor nincs miért éttermet, szálláshelyet fejleszteni, attrakciókat kialakítani, tette hozzá. Ennek érdekében hazánk 2030-ig megduplázza termelési kapacitásait. Ugyanis egy olyan gyorsan változó világban élünk, ahol az a siker titka, hogy milyen gyorsan és hogyan tudunk választ adni a változásokra.

Nagy István a médiahajó résztvevőinek megköszönte, hogy a negatív hírek ellenére is igyekeznek bebizonyítani, hogy a Balaton a legjobb hely a világon. Felhívta a figyelmet, ha valaki jól akarja érezni magát, nem kell messzire mennie, csak ide, a Balatonhoz.