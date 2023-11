Pál József, a BM Nyugdíjas Klub vezetője köszöntőjében a közelgő karácsonyról is szót ejtett, míg az énekkarok nemzeti dalkincsünk legszebbjeiből válogattak, amelyek közül különösen a régi magyar nóták és operettrészletek arattak nagy sikert. A zimányiak két jelenettel örvendeztették meg a nézőket, míg a BM nyugdíjasai lendületes cigánytánccal bizonyították, hogy a kort nem az évek számával mérik. Két szép verset is hallhattak a részvevők, az ünnepség csúcspontját és egyben zárását pedig a Deseda énekkar hangulatos összeállítása jelentette. Varga Józsefné elnök megköszönte Takács János polgármesternek, hogy az önkormányzat immár sokadik alkalommal biztosít otthont a rendezvényeiknek, aki a jövőbeni támogatásáról is biztosította a szervezetet.