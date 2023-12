Több ezren voltak kíváncsiak idén is a nyíló nárciszokra Kaposváron. A Rippl-Rónai villakertben 9. alkalommal szervezték meg a Nárcisz Ünnepet. Egy héttel később már a Szennai Skanzen vonzotta a látogatókat, ahol húsvéthétfőn felelevenítették a régi hagyományokat. A legények vödrökből jó alaposan meglocsolták a lányokat. Sokévnyi némaság után húsvétkor ismét megszólalt a kaposvári református templom orgonája. A hangszert több mint 30 millió forintból újították fel.

Fenntarthatósági tanórát tartott a balatonlellei általános iskolásoknak Áder János április közepén. A korábbi államfő a Föld tartalékairól, a vízkészletről, az ökológiai lábnyomról és az újrahasznosításról is beszélt. Bábművészeti világtalálkozót szerveztek Kaposváron. A 10. Színházi Olimpia keretében rendezett eseményen ötven előadást mutattak be a BábSzínTérben.

Háromnapos látogatásra érkezett Magyarországra Ferenc pápa áprilisban. A katolikus egyházfő fogadásakor a fonyódi kishuszárok álltak díszsorfalat a budai Várban. Fogatos és traktoros felvonulással búcsúztak el Kaposvártól a mezőgazdasági iskola diákjai. Több mint százan fejezték be tanulmányaikat az intézményben. Kaposvárról rajtolt el a Tour de Hongrie harmadik szakaszának mezőnye május közepén. A kerékpárosok Pécs felé vették az irányt. Harmincadik születésnapját ünnepelte májusban a Kaposvári Egyházmegye. A jubileum alkalmából az ünnepi szentmise mellett fotókiállítással, kerekasztal-beszélgetésekkel is várták az érdeklődőket.

Június elsején lépett életbe a boltokban a kötelező akciózás. A rendelkezés szerint legalább 10 százalékos engedményt kellett biztosítani bizonyos termékek árából. Kigyulladt egy sertéstelep Somogyszob-Nagybaráti-pusztán június elején. Több száz anyakoca pusztult el a tűzben. Idén is megszervezték a somogybabodi Off Road fesztivált. A többnapos eseményen ezrek küzdöttek meg a sárral. Özönvíz zúdult Somogyra júniusban. Bolhón víz alá kerültek az udvarok, egy házba be is tört az áradat. Rippl-Rónai Fesztivált szerveztek Kaposváron júniusban, a Desedánál pedig horgász Európa-bajnokságot, melyre 27 országból érkeztek pecások.

Kicsit késve érkezett az első hőhullám

Elkezdődtek a nyári Erzsébet-táborok Fonyódligeten. A Balaton partján több turnusban táborozhattak a fiatalok. Helikopterrel végrehajtott vízből mentést gyakoroltak a rendőrök Zamárdinál. A készenlétisek az éles helyzetekre készültek fel. Június végén megérkeztek az új hajók a Balatonra. A négy vízi járművet 5,7 milliárd forintért vásárolták. Elkezdődött a Balaton Sound. A négynapos zenei fesztiválon sztárfellépők csalogatták a közönséget. Június második felében kicsit késve, de megérkezett az első hőhullám Somogyba.