Felelevenítették a népszínkör öt évvel ezelőtti megalakulását is, amikor a társaság nagy fába készült vágni a fejszéjét, ugyanis Arany János Fülemile című művét készült színre vinni. A folytatás már ismert: a darabot nagy sikerrel adták elő Budapesten, több helyen bemutatták vármegyénkben is, de még Kozármislenyben is elbűvölték vele a közönséget. Rónai Csabáné klubvezető lapunknak elmondta, a népszínkör azóta felbomlott, bár Móricz Zsigmond Dinnyék című művét még a tavalyi farsangon előadták. A volt szereplők közül a gyerekek felnőttek, az idősebbek pedig már nem vállalták újabb darab betanulását.

Jelenleg a néptáncra koncentrálnak, egy új koreográfiával már a tavaszi bemutatókra készülnek, nem mellesleg pedig szeretnék méltóképpen megünnepelni a Somogy Táncegyüttes 75. születésnapját is.