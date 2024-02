Németh Ilona elnökhelyettes, az esemény főszervezője és legfőbb támogatója elmondta, hogy a közel két évtizedes hagyomány felelevenítésével a településen működő civil szervezetek együvé tartozását kívánták erősíteni, amit hagyományos disznó­öléssel terveztek egybekötni, a szigorú előírások miatt azonban erre nem volt lehetőségük. Végül aztán egy zártkörű rendezvény keretében, hentes irányításával került sor a hús feldolgozására és többféle disznótoros finomság elkészítésére, amit aztán a vacsorára meghívott összesen százhúsz vendég az utolsó falásig elfogyasztott.

Németh Ilona 1980 óta egy ciklus kivételével önkormányzati képviselőként is tevékenykedik, alapítója az Ádándért Egyesületnek és több mint két évtizeden át a helyi általános iskola igazgatója is volt. Az őt ismerők szerint a hajdani tantestület az irányításával nem csupán az intézményi feladatokat látta el magas színvonalon, de a település társadalmi életének is motorja volt.

A televízió több alkalommal is készített velük felvételt

Ádándon már évtizedek óta nyolc egyesület és egy nyugdíjasklub is működik, közülük is kiemelkedik a Házi Ferencné egykori óvónő által irányított népdalkör, amely eddig már öt alkalommal érdemelte ki az Arany Páva díjat. A televízió több alkalommal is készített velük felvételt, a sikereiket pedig számos elismerés és sok-sok arany minősítés fémjelzi, nem utolsósorban pedig a határainkon túlra is elvitték a település jó hírét.

A nyugdíjasklub vezetője, Gégény Antalné az Ádándért Egyesület tagjaként is remek kapcsolatokat ápol a településen lévő közösségek többségével, irányításával a klub tagjai immár harmadik éve működtetnek sütőszakkört az iskolások részére. Színvonalas munkájuk eredményeként a szakkörös nebulók közül többen is cukrásznak tanulnak.

A böllérnap megrendezésében Németh Ilona elsősorban az említett két társaságra támaszkodott, míg a vendégek között valamennyi egyesületnek voltak képviselői. Király Veronika, az Ádándért Egyesület elnöke szerint a kezdeményezésből mindenképpen hagyományt kívánnak teremteni, jövőre azonban már többnapos lesz az esemény, és az egykori böllérnapokhoz hasonlóan sokféle program várja a részvevőket. A lebonyolításban pedig valamennyi civil szervezet hathatós közreműködésére számítanak.