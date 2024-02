Mindeközben a nagyérdemű táncterápiával, hagymával spékelt zsíros kenyérrel, többféle finom fánkkal és jóféle itókákkal tartotta karban magát, miközben régi szokásokról beszélgettek. Így aztán a hangulatra sem lehetett panasz, a víg kompánia- ha csak egy rövid időre is-, de minden gondját-baját elfelejthette. Rásegítettek a téltemetésre Osztopánban is, ahol az önkormányzat az alapszolgáltatási központtal vállvetve hat környékbeli és két helyi közösségnek rendezett farsangi mulatságot. A közel százötven fő között számos jelmezes is ropta a táncot, miközben a rendezők retró szendviccsel és sokféle finom süteménnyel kínálták az éhezőket, de a jelentések szerint a mintegy ötórás vigadalomban szomjan sem halt senki. A siófoki Pláza Hotelben sem akármilyen módon zajlott a téltemetés: a maskarás hölgyek csak úgy engedtek férfiakat maguk közé, ha ők is jelmezbe öltöztek. A bemutatkozás odaillő zenével történt, valamennyi álruhást pedig éles szemű zsűri értékelte, amelynek a fekete özvegy nyerte el leginkább a tetszését, őt a hatvanas évek divatlánya és a cigánylány követte, különdíjat pedig a magyar lány magyar legény babájával kapott. A közönség nem hivatalos elismerését a banyának öltözött Fekete Pálné kapta, aki mindenki megelégedésére vezényelte le a közel hétórás mulatságot.