Somogy egyik legnagyobb létszámú nyugdíjasközössége, a Lengyeltóti Nyugdíjas Egyesület a közelmúltban tartotta éves közgyűlését.

Pintér Jánosné elnök elmondta, hogy hagyományosan márciusban tartják a gyűlésüket, amely a 33 éve történt megalakulásukkal is egybeesik. Mivel a nőnap is márciusban van, ezért legutóbb is kettéválasztották a rendezvényt. A közgyűlés hivatalos részeként az elnök visszatekintett a 2023-as esztendő legfőbb történéseire is. Elmondta, hogy a szervezet közel 130 aktív taggal rendelkezik. A beszámoló alapján az egyesület minden tekintetben eleget tett az elvárásnak: szinte felsorolni is nehéz a sokféle otthoni és a településen kívüli programot, amelyből választhattak a tóti szépkorúak. A tervezésbe is bevonták őket, s bár kétségkívül a dalnokaik vesznek részt a legtöbb rendezvényen, azért mindenki találhatott a kedvére való elfoglaltságot. Ezt azért is fontosnak tartják, mert nagyon sok egyedülálló és özvegy tagtársuk van, akinek szinte a második családot jelenti az egyesület. Talán az sem véletlen, hogy a hölgyek alkotják a közösség nagyobb hányadát.

A rendezvény második részében a hölgyeket köszöntötték, majd a közgyűlés lezárását követően a lengyeltóti találkozó táncmulatsággal ért véget.