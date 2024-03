A helyi nyugdíjasklub idei első nagyrendezvényére többféle apropóból került sor: egyrészt pótfarsangot tartva továbbűzték a kertek alatt ólálkodó telet, másrészt köszöntötték a kikeletet és a hölgyeket, ők pedig rendhagyó módon március 8-át a nőnap mellett férfinappá is nyilvánították.

A nekik szóló léleksimogató szavak, a dalcsokor és a tánc is bizonyította: a szebbik nem nem csupán a hétköznapokon figyel oda a teremtés koronájára, de igazából ünnepelni sem tud nélküle. Hogy ez utóbbiból hagyomány lesz-e, arra a látottak alapján komoly esély mutatkozik. Akárhogy is történt, a cél egyértelműen az volt, hogy hosszabb idő után ismét együtt lehessenek és eltöltsenek pár kellemes órát egymás társaságában.

Énekeltek, jelmezbe bújtak

A program is ennek megfelelően alakult: Nagy Istvánné klubvezető csupán pár gondolatot szánt a tavalyi év értékelésére, a szerepe inkább a műsor levezetésére, valamint az énekkar és táncosok irányítására korlátozódott, hogy aztán jelmez mögé bújva rövid időre el is tűnjön a nagyérdemű elől. A rendezvényen kivétel nélkül mindenki, köztük a meghívottak is szerepet kaptak: ki az előkészítésben és a lebonyolításban jeleskedett, ki köszöntőt vagy verset mondott, megint mások énekeltek, jelmezbe bújtak. A közösség ezúttal is felvonultatta mindazon értékeit, amiért is a nyugdíjasszövetség Somogy egyik legkiválóbb szervezetévé nyilvánította a magyaregresit. A program megvendégeléssel, tombolasorsolással és késő éjszakába nyúló táncmulatsággal ért véget.