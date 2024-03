A kulturális vetélkedőknek is rendszeres részvevői a szépkorúak. Gyakorta feltűnik a színpadokon a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete Derű Hangjai csoportja is.

Kardos István elnök lapunknak elmondta: most a március 7-i somogyi Ki mit tud?-ra készülnek a Polgárok Házában.

A társaság – amelynek ő is tagja – 2018-ban alakult, vezetője Ottó Erzsébet Iza. Rajtuk kívül Patak Józsefné és az akkori elnök, Kiss Jánosné voltak az alapítók, a volt vezetőjük azonban pár éve kivált a csoportból. A nevükből adódóan vidám verseket és prózákat adnak elő, a fő céljuk pedig az, hogy mosolyt csaljanak a nyugdíjasok arcára, feledtessék kissé az időskor gondjait és a korral járó betegségeket. Számukra is terápia a szereplés, nagy örömmel és lelkesedéssel készülnek a fellépéseikre. A csoport rendszeres szereplője az országos, vármegyei és városi kulturális rendezvényeknek, és már hetedik alkalommal vesz részt az országos Ki mit tud?-on is, amelyeken többször érdemelt ki arany és kiemelt arany minősítést. Fellépéseikkel mindenütt sikert arattak, és számos rendezvényre hívják őket.