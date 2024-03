Véglegesen belakta a Polgárok Házát az idén 34 esztendős Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete, a tagság a nőnappal egybekötött éves közgyűlését tartotta csütörtökön. Kardos István elnök számolt be a szervezet 2023-as tevékenységéről, majd tájékoztatta az egybegyűlteket a közösség pénzügyi helyzetéről. Az egyesület jó feltételek között, stabil anyagi háttérrel zárta a múlt évet és bizakodva tekint az idei esztendőre. Mindezért az elnök köszönetét fejezte ki a támogatóinak, külön is az önkormányzatnak. Elmondta, hogy tavaly 400 ezer forintot nyertek a NEA pályázatán, jelentősebb összeg folyt be a tagdíjakból és némi bevételük az adók egy százalékából is volt.

A beszámoló után Dér Tamás alpolgármester közreműködésével előbb a kerek évfordulós születésnaposokat, majd a nőnap alkalmából a hölgyeket is felköszöntötték. Tóth Károly erre az alkalomra írt saját versét mondta el, a Harmónia énekkar hangulatos slágermixel, a Derű hangjai csoport humoros összeállítással, a meghívott Balogh Dezső és Jády Zsaklin kettős fergeteges néptáncbemutatóval szerzett kellemes perceket a közönségnek.