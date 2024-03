Az eseményre a kistérség nyugdíjasszervezetei és a tabi mozgáskorlátozottak csoportjának tagjai is invitálást kaptak. Ez utóbbiak nem véletlenül szerepeltek a meghívottak között, közösségüket többnyire időskorúak alkotják, s mindkét társaságot Mizerák Zsuzsanna irányítja.

– Sokan tagjai mindkét szervezetnek, az átfedés pedig egyszerűbbé teszi a programok szervezését is, többségükön mindkét csoportból részt vesznek – mondta el lapunknak a klubvezető.

A nyugdíjasklub húszfős tagsága között sok az egyedülálló. A legidősebb, Hegyi Miklós 90 éves az idén. – Húsz esztendeje, a feleségem halála után léptem be a szervezetbe. Szükségem volt társaságra, szeretek közösségben lenni, jókat beszélgetni – avatott be.

Az egyik helyi bisztróban megtartott jubileumi ünnepségen 120-an hallgatták meg a klub megalakulásáról és az első időszakról szóló visszatekintést. – Ötven éve történt, hogy az utcán céltalanul sétálgató ismerős nyugdíjasok azon tanakodtak, hogy jó volna egy olyan közösség, amely az övék lehetne, és kulturált körülmények között időnként szórakozhatnának is. A gondolatot tett követte, és rövidesen hozzákezdtek a klub megszervezéséhez. Az első találkozóra mindössze tizenöten mentek el, másodjára azonban már a száz főt is meghaladta a résztvevők száma. A végül hetven taggal létrejött közösségnek társadalmi vezetősége lett, elnökének (lapunk egykori tudósítóját – a szerk.) Krutek Józsefet választották – mondta el Mizerák Zsuzsanna az előadásában. A továbbiakból kiderült, hogy a jelenleginél szigorúbb feltételek között lehettek tagjai a közösségnek, így például a rendszeresen igazolatlanul hiányzókat kizárták, a felvételhez pedig két klubtag ajánlására volt szükség.

A vezetőség igyekezett az érdeklődést és a nyugdíjasok problémáit felölelő előadásokat is szervezni, az ismeretterjesztő előadások közül például az öröklésről és örökhagyásról, a túlzott gyógyszerfogyasztásról, a cukorbetegségről vagy a nyugdíjasok adókedvezményéről is hallhattak tájékoztatót.

A jó hangulatú névnapokon a dalos múlt jó alapként szolgált néhány tagnál, megalakult a nyugdíjasénekkar, később pávakör is. A közösségbe járás heti ünneppé vált a szépkorúaknak – hangzott el a visszatekintésen.

A klubvezető Buzsáki Károlyné alelnöktől a nyugdíjas-szövetség emlékplakettjét vehette át. A nőnap alkalmából a hölgyeket külön köszöntötték, átadták a Witzmann Mihály országgyűlési képviselő által küldött virágokat is. A rendezvény megvendégeléssel ért véget.