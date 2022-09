Harminc alkotásából nyílt kiállítás, amely szeptember végéig tekinthető meg a kaposvári kulturális centrum második emeleti galériájában.

– A Toldi-iskolában érettségiztem, Szabó Zoltán festőművész volt a rajztanárom – mondta el lapunknak Kiss Richárd. – Kezdetben Vasarely-képeket másolgattam tollal, lenyűgözött a művész precizitása. Egy hasonló stílusban készült tollrajzzal indultam el egy pályázaton, amely meghozta számomra a kezdeti sikert – tette hozzá az alkotó, akinek képei a rajzfilmek, képregények, graffitik világát idézik, mégis egyedi figurákat sikerül megteremteni alkotásain. Képei mozgalmasak, sugárzik róluk a vidámság, a derűs színek összhangja kellemes hangulatot teremt. – Mindig a saját korosztályomnak festek, ami bennem van, azt vászonra rajzolom, majd ecsetet ragadok, és megfestem. Fő témám a környezetszennyezés. Vannak központi figurák a képeken, amit kiegészítek néhány formával, többnyire képzelet szülte lényekkel.

Kiss Richárdnak országszerte több mint harminc kiállítása volt már, az országos képző- és iparművészeti tárlatokon a korábbi években több díjat is kapott. – Nemcsak gyerekszobák falára keresnek nálam dekorációt, hanem modern stílusú irodaházba is vásároltak már tőlem képeket – mondta. – Természetesen én is keresem a hasonló stílusban alkotókat, például egy olaszországi street art művésszel is kapcsolatban állok, aki hasonló módon gondolkodik, mint én.

A kaposvári fiatalember azt is elmondta: ma már nem csak vászonra dolgozik, hanem emellett egy ideje köveket is fest, sőt parafadugóra elkészített egy egész sakk-készletet. – Egy baleset kényszerített rá, hogy kavicsokat fessek – emlékezett vissza az amatőr művész –, begipszelt lábbal feküdtem otthon hosszú ideig, ezért a vászonhoz nem fértem hozzá, így jött az ötlet, hogy kavicsot fessek. A parafára már nehezebb volt festeni, egy zománc alapozás kellett hozzá, hogy minden részlet tökéletes legyen. A Rippl-Rónai Fesztiválon is minden évben kint vagyok és festek, a gyerekek nagyon szeretik a kavicskisautókat, buszokat, terepjárókat. Próbálom belelátni a formába a témát, így születnek a kavicsfestmények – mondta el az alkotó.