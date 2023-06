A tanév végi tárlat immáron hagyománynak számít az intézmény életében. Idén tizenhét paravánra csaknem száz, különböző technikával készült műalkotást válogatott a gyerekek két művésztanára: Mester Annamária és Szabó Zoltán János.

- Minden tanév új kihívásokat hoz, az idei sem volt kivétel. Nagy részét nem az eddig megszokott épületben töltöttük, költöznünk kellett. Úgy hiszem, a képzőművészeti, grafika, és festészet szakunk jobb helyre nem is kerülhetett volna, mint városunk emblematikus iskolájába, a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiumba – mondta el a megnyitón Pataky Annamária, a művészeti iskola igazgatója. Surányi Péter, a Zichy igazgatója is üdvözölte a két intézmény között köttetett „kényszerházasságot” Az alkotó kedvű gyerekeket invitálta, hogy később tehetségüket az iparművészetiben tovább bontakoztassák majd ki. A kiállításon a rajzpályázatokon kiemelkedően szereplő gyerekek alkotásai is helyet kaptak, közéjük várják a rajzórákon túl alkotni vágyó új társakat a következő tanévben.