Balaton Sound 2 órája

A hétvégére megtelt a Balaton Sound partizókkal

Új időszámítás kezdődött a fesztivál életében és ez maximálisan érezhető is volt a most véget érő Heineken Balaton Soundon. Az idén 15. alkalommal jelentkező Balaton-parti rendezvényen a korábbiaknál is több nemzetközi sztár pörgette a legjobb szetteket, tovább bővültek az elektronikus zenei műfajok és az egyedi beach-party hangulatnak díszletet adó látványvilág is. A hétvégi napokon már teltház volt a Balaton Soundon, közölték a záró nap után szerkesztőségünkkel a szervezők.

Szombat délután izzította a tömeget Zamárdiban. Forrás: Metzker Viktória official FB

„Ez a legjobb fesztivál a világon!” – kiáltotta a mikrofonba az első nap egyik nagyszínpados sztárja, KSHMR, aki elmondása szerint „élete eddig legjobb show-ját” nyomta le, amibe még Korda Gyuri bácsi Reptér című, örökbecsű slágere is befért. Az amerikai DJ-t annyira beszippantotta a Sound hangulata, hogy mind a négy napot kint töltötte, elvegyülve a party forgatagában. Armin van Buuren és Justus számára is egyedi élményt jelentett a Balaton-parti fellépés, hiszen a Nagyszínpad backstage-ében történt nagy összeölelkezés után egy közös szettet is összedobtak Armin show-ján. Emlékezetes marad az Ofenbach duó számára is a soundos fellépés. Párizsból induló járatukat ugyanis törölték, az utolsó pillanatban bérelt magánrepülőre pedig nem találtak pilótát, így a következő, menetrend szerinti járattal indultak Budapestre. A landolás után pedig már csak másfél órájuk maradt, hogy a nagy forgalomban Zamárdiba érkezzenek a kezdésre, ezt azonban a szervezőknek sikerült megoldaniuk. A francia DJ-páros pedig örömmel posztolgatta a róluk készült felvételeket a Nagyszínpad monumentális ledfalán futó, szuperlátványos képi világgal a hátterükben. A szombati, vagyis záró nap legnagyobb durranása Dimitri Vegas és Like Mike produkciója volt, amely a tavalyi után idén is hatalmasat szólt. – A pandémiát követő tavalyi, visszatérő év után szerettünk volna erős megújulást hozni és azt hiszem ez maximálisan sikerült – nyugtázta a fesztivál végén Filutás Anna, a Sound projektvezetője. – A fellépőkkel való hosszas egyeztetések, a programhelyszínek kialakítása és design-ja, a napközbeni programok bővítése, a látványvilág minden részletének aprólékos tervezése és a szolgáltatások fejlesztése meghozta az eredményt és sikerült egy olyan fesztivált összehoznunk, amelyre méltán lehetünk büszkék, és öröm számunkra, ha a látogatóink és a sztárjaink a jóhírét viszik szerte a nagyvilágban – tette hozzá a projektvezető, aki azt is megjegyezte, hogy fesztivál megújulásával a látogatók összetétele is sokat színesedett. Nagy sikerrel debütált a fesztivál vadonatúj ledfal hátterű Nagyszínpada – lenyűgöző méreteivel és technikai adottságaival a közönség, a sajtó, valamint a fellépők kedvenc helyszínévé vált, alkalmazkodva a legújabb nemzetközi trendekhez, melyekben a vizuális elemek domináns szerepet játszottak. Ezt az élményt egészítette ki a headlinerek fellépését követő drónshow, aminek keretében a színpad felett közel 300 drón alkotott a fesztiválhoz kapcsolódó ’insta kompatibilis’ alakzatokat és természetesen a Balaton feletti tűzijáték sem maradhatott el a Heineken Balaton Sound Nagyszínpad programjának végéről. Filutás Anna kiemelte a zamárdi közvéleménykutatás eredményét is, miszerint jövőre július elején tarthatják a fesztivált, hiszen sokan a június végi érettségi- és a vizsgaidőszak miatt itthon és a külföldi kulcspiacokon idén lemaradtak a Soundról. – Köszönjük Zamárdi városának döntését, a lakosok elfogadó együttműködését, mi pedig igyekszünk olyan fesztivált szervezni jövőre is, ami a legkevésbé okoz kellemetlenséget a lakosoknak, és büszkén vall magáénak a város.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!