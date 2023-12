Köszönetet mondott az értékesítéssel foglalkozó kollégáknak és a művészeknek, hogy olyan előadásokat tudnak színpadra állítani, amelyek megszólítják a közönséget. – Ez az időszak az elcsendesedésről, számot vetésről is szól. Számunkra ez nem csak ünnep, hanem mi ilyenkor is dolgozunk, amikor a legtöbben pihennek, monda a direktor. Kiemelte: nem csak a Csiky Gergely Színházban, de a kulturális holding minden területén azon dolgoznak a munkatársaik, hogy a kaposváriakat a két ünnepen és azok között is tartalmas szórakozási lehetőségekkel lássák el.

A társulatot Pintér Rómeó, alpolgármester köszöntötte karácsony alkalmából, aki elmondta: sikeres féléven van túl a kaposvári társulat. – Szeretném megköszönni azt a munkát, amit eddig belerakott a társulat ebbe az évadba, nagyon hálás vagyok a színházi munkáért, és külön szeretném megköszönni az adventi vásár lebonyolítása és a rendezvények szervezése terén végzett munkát, mondta az alpolgármester. Hozzátette: az pedig nagy öröm a városvezetésnek, hogy a január 6-i újévi koncertig hatalmas népszerűségnek örvendenek az ünnepi programok.