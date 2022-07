A kiváló sportoló nem tartja pontosan számon, hányadik nagy megméretésén vett részt, de azt mondta, körülbelül a nyolcadik lehet. – Ez egy kiváló edzéslehetőség, pláne azért, mert csak kevés alkalommal tudunk nyílt vízen tréningezni – tette hozzá. – Itt pedig egy kibójázott pályán, szervezett körülmények között lehet gyakorolni.

– Mint veszprémi gyerek, a nagyszüleim Balatonfűzfőn laktak, nagyon sokat jelent nekem a magyar tenger – emelte ki. – Amikor csak tehetem, itt töltöm az időmet, valamilyen szinten ez az otthonom.

Az idén is két kategória között, a hagyományos és a féltáv, között választhattak a résztvevők. Előbbi rajtja Révfülöpnél, utóbbié pedig Balatonbogláron volt, de mindenki a Platán strandon ért célba. A szervezők, miután az Országos Meteorológiai Szolgálat hidegfrontot jósolt szombat délutánra, úgy döntöttek, előrébb hozzák a rajtot, s tizenegy után már senki sem indulhat útnak, illetve délután kettőre az összes indulónak be kell fejezni a megméretést. Utóbbit szerencsére nem kell betartani, hiszen a szél később érkezett, így mindenki be tudott érni.

Volt, aki első alkalommal vett részt a nagy próbán, mint például Kisbán Zsófia, aki Budapestről érkezett, s versenyszerűen kajakozik. – Mindig is szerettem volna átúszni a tavat, amolyan bakancslistás terv volt, de eddig nem sikerül eljutnom, mert mindig ütközött valamelyik erőpróbámmal – fogalmazott. – Ráadásul az 5,2 kilométer pont megfelel nekem, mert a maratoni szakágban is körülbelül másfél órás távom van, azaz ez egy kiváló lehetőség a felkészülésre a szeptemberi versenyemre. Ha tehetem, tehát nem lesz más hivatalos elfoglaltságom, akkor jövőre is itt leszek.

Az idén is lehetőség volt SUP-pal „áthúzni” a Balatont, s nagyon sokan választották ezt az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alkalmatosságot.