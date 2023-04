A Kasi tizenhat versenyzővel indul a szerdán kezdődő ob-n.

– Azért csak ennyien tudunk rajthoz állni, mert többen érettségire készülnek, illetve akad olyan sportolónk is, aki sérülés miatt hagyja ki a seregszemlét – tette hozzá a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője. – Közülük sok a korosztályos úszó, s felemás érzésekkel várjuk a nagy megméretést, mert vannak olyanok, akiktől ifjúsági Európa-bajnoki szinteket várunk, illetve olyan teljesítményeket, hogy lehetőségük legyen bekerülni a válogatottba serdülőtől a felnőttekig, de szeretnénk sportiskolás váltókat is a fináléban látni. Nem lesz egyszerű , de próbálkozunk.

A szervezők limitálták a nézőszámot. – Igazából két szektorba tudunk szurkolókat fogadni – hangsúlyozta a vezetőedző –, mert a lelátó többi részét, a magas versenyzői létszám miatt, fenn kell tartanunk a résztvevőknek. Úgy nagyjából 200-220 látogató jöhet be.

Kováts Alex és Harsányi Mátyás esélyes lehet az ifjúsági válogatottba kerülésre, de még nem lesz vége Kaposváron a válogatásnak, június elején lesz még egy utolsó körük. – Ha már szintet úsznak, akkor nagyon jó helyzetből várhatják a következő feladatokat, s szerintem képesek is rá – emelte ki Virovecz Richárd. – Halmai Petra problémákkal küzdött a felkészülés során, tőle azt várjuk, hogy a nehéz körülmények ellenére is jól versenyezzen és maradjon esélyre júniusban arra, hogy a nemzeti együttesbe kerüljön. Illetve Kakuk Koppány munkája sem volt zökkenőmentes, hiszen betegséggel bajlódott, így nem lehet tudni serdülőként, mire lehet képes az ifjúságiak között. De bízunk benne, hogy a tehetsége utat tör és ő is oda tud férni az ifikerethez.