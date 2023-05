A hétvégi 27. forduló találkozói közül a Toponár–Kadarkút-mérkőzés fejeződött be a legkorábban. A 71. percben ugyanis – miután két hazai néző berohant a pályára – Pandur Ádám, a vendég Kadarkút játékosedzője lehívta a pályáról a csapatát. A másnapi folytatásban is akadtak érdekességek. A Somogysárd magabiztosan verte a Lellét, a Balatoni Vasas a csereként pályára lépett Mester Gellért góljával mentette meg az egyik bajnoki pontot – a 65. percben küldték be, rá egy percre pedig már be is vette a házigazda tabiak kapuját –, az Öreglak hazai pályán szerzett pontot Virágh László duplájával a Balatonkeresztúr ellenében, míg a Kaposfüred a sereghajtó Segesd otthonában nyert a 89. percben Tóth Tamás góljával. Valószínűleg arra sem sokan számítottak, hogy a házigazda Jutára súlyos, 4–0 arányú vereséget mér a Csurgó.



A 27. forduló eredményei

Nagyatád–Nagybajom 0–3 (0–0)

Nagyatád. Vezette: Erdelecz J.

Nagyatád: Beke Bence – Kovács K., Kollár D., N. Vrban (Juhász Á. a 73. percben), M. Jerkovics, Horváth P., V. Nikolics (Csikós Á. a 69. percben), Fazekas Á. (Pákai G. a 67. percben), Patak B. (Mózsi M. a szünetben), Dekanics M., Horváth F. Edző: Papp Zoltán.

Nagybajom: Czeferner R. – Ács-Gergely G. (Iványi Ö. a 90. percben), Márton A., Weimann R., Babai G. (Varga A. a 86. percben), Horváth P., Kiss J., Miskovics P., Simon R., Vető Á., Androsics A. Játékosedző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Mózsi M. (a 61. percben – öngól), Babai G. (a 67. percben 11-esből), Weimann R. (a 90 + 1. percben).

A Nagybajom ifjúsági csapata szabadnapos volt.



Toponár–Kadarkút 3–1 (2–1) a 71. percben félbeszakadt

Toponár. Vezette: István J.

Toponár: Szira G. – Neubauer M., Pető T., Kovács P., Ivusza G., Laczkó D., Fila G., Decsi R., Fila J., Stier G., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Kadarkút: Strublics J. – Albercht B., Simon R., Ferenczi M., Sárközi K. (Horváth R. az 57. percben), Pandur Á., Kovács K., Horváth M., Iván D., Kovács G., Németh D. Játékosedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Fila G. (az 5. percben), Decsi R. 2 (a 28. percben és a 70. percben), illetve Albrecht B. (a 41. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Kadarkút 26–0 (13–0).