Ottjártunkkor, a címvédő KHC Team sátrainál Vati Gyula csapatvezető éppen egy szereléket húzott be csónakkal a tó közepére.

– Jelenleg nagyon jól állunk, vezetjük a versenyt – mondta Vati Gyula. – Már öt értékelhető, azaz öt kilogramm feletti halunk van, s ezzel toronymagasan állunk az élen, hiszen mindössze egy együttesnek van három, háromnak két-két, tizenötnek pedig egy-egy olyan hala, mely beleszámít az összfogásba. Azaz nekünk már csak egy kopoltyúst kell partra terelnünk, utána már csak cserélünk egy-egy példányt nagyobbra. Az első tizenöt kiló feletti potykát mi szákoltuk meg, de ez sem volt elég a nap hala címhez, hiszen azt mindig másnap tizenegy órakor hirdetik ki, s erről sajnos harminc grammal lecsúsztunk. Aki folyamatosan figyelemmel akarja kísérni a történteket, annak az FCMS-rendszert ajánlom, hiszen ott másodpercre pontosan lehet követni a megméretés állását.

Rekordponty a Carp Rodeón

Fotó: MW



A nyitónap legnagyobb halát, egy 16930 grammos pontyot a Dovit pecása, Lékó Zsolt fogta.

– Az első Carp Rodeón is itt voltunk, s azért döntöttünk úgy, hogy visszatérünk, mert gyönyörű a környezet, vadregényes a táj, nagy a víztömeg és nem utolsósorban Peternel Attila kiválóan megszervezte a viadalt – fogalmazott Lékó Zsolt. – Ráadásul kihívást is jelent a Deseda, mert nem sok hal jön, de azok nagyon szépek. A nap hala kedden hajnali öt órakor érkezett, már éppen kelt fel a nap, de még kellett a fejlámpa. Csónakba pattantam, s nagyot küzdöttem a hallal, több mint fél órán keresztül forgatott, mozgatott a tavon, de végül meglett. A ponty épp hogy belefért a merítőbe, de a bölcsőt és a mérlegelőt is végigérte, közel egy méter hosszú volt.

Lékó Zsolt elmondta azt is, süllyesztett kagylós bojlira jött a méretes példány, s csak minimális mennyiséget etettek, ráadásul ugyanazzal a csalival. – Van még vissza jó pár nap, de ragaszkodunk a taktikánkhoz, mely már az IBCC-n és az NBHH-n is bevált.