Korosztályos Európa-bajnokként állt rajthoz a felnőtt, U23 és ifjúsági maraton válogatón Szerafin Zsófia. A Kaposvári Vízügyi SC tehetséges kajakosa azzal az eltökélt szándékkal utazott a Fadd-Domboriban rendezett versenyre, hogy korosztályban kvótát szerezzen a dániai ICF maraton világbajnokságra.

– Nagyon felkészülten érkezünk Fadd-Domboriba, ez annak is köszönhető, hogy Zsófi kihagyta a sprint távú magyar bajnokságot és inkább az edzésekre koncentráltunk, még úgy is, hogy ezzel az egyesületi pontokat veszítettünk – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Zsófi győzelme nem volt kérdéses, már az első futószakasznál lehagyta a mezőnyt, elsőként szállt vissza a vízre. A futam előtt megbeszéltük, ha tud szökni, akkor tegye, a harmadik futásnál pedig el is lépett a mezőnytől, több mint száz métert verve rájuk, így az utolsó két kört már egyedül tette meg. Zsófi futásban ezúttal is kiemelkedett a többiek közül, de nem csak ebben, hanem robbanékonyságban és evezésben is.

A Kaposvári Vízügyi SC versenyzője, 1:32:20-as idővel ért célba, ami remek előjel a világbajnokságra.

– Teljesen elégedett vagyok az idővel, főleg úgy, hogy Zsófi rengeteget evezett az élen – tette hozzá Faludy András. – Attól egy kicsit féltünk, hogy Fadd-Domboriban először rendeztek maraton verseny, de a szervezők kiváló pályát alakítottak ki, és az időjárással is szerencsénk volt, hiszen nem volt meleg és a szél nem befolyásolta a versenyt.

A K-1 női ifjúsági U17-U18, 18 kilométeres távjának döntőjében így az egyik legnagyobb esélyesként állt rajthoz Szerafin Zsófia, aki ezúttal is kihozta magából a maximumot, s másodikként beérkező, és ezzel szintén világbajnoki kvótát szerző Molnár Kingát valamivel több, mint 24 másodperccel megelőzve szerezte meg az aranyérmet.

– Jól éreztem magam a vízen, nyugodtan és jól tudtam versenyezni, így összességében elégedett vagyok – mondta Szerafin Zsófia. – Bár nem volt nagy meleg és szél sem, de így is fárasztó volt a verseny, hiszen akármilyen jó formában vagyok, azért 18 kilométer elég hosszú.

Szerafin Zsófi tehát már most kirobbanó formában van, amit az Európa-bajnoki cím és a válogató megnyerése is mutat, de ezt még fokozni szeretnék edzőjével, így terveben van egy egyhetes budapesti alapozás, ahol a sportág hazai ikonjával, Kiszli Vandával tudna együtt készülni az ifjú kaposvári hölgy, aki emellett továbbra is a Desedán eddz majd a hónap végén kezdődő dániai világbajnokságra.

– Nem szeretek jósolni, de ezeket az eredményeket látva nem esélytelenként utazik a világbajnokságra – mondta Faludy András. – Évről-évre fejlődik, így bízom benne, hogy a fokozatosság elve alapján jó helyezést ér majd el, de ez maraton, itt az esélyes is bármikor eldobhatja a hajót.

A vb mezőnye még nem teljes, hiszen világszerte rendeznek még válogatókat, de az már biztos, hogy az angol Greta Roeser, akivel Zsófi nagyot csatázott a kontinensbajnoki címért szintén rajthoz áll majd Vejen Koldingban.