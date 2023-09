A magyar válogatott Szolnokon az első tornán a döntőig menetelt és ott Törökországtól szenvedett vereséget drámai végjátékban.

– Az első egy nagyon jól sikerült nap is lehetett volna, ha nem kapunk ki a döntőben egy utolsó másodperces kosárral a törököktől – kezdte Süle Krisztina a 3x3-asok honlapján. – Előtte a csoportban Koszovót simán vertük. A hollandok ellen nagyon jól mentünk és szinte ledaráltuk őket, de az a meccs megpecsételte a sorsunkat. A hatodik percben Tóth Frankának kiment a bokája és a térde is egy kicsit, így már nem mert kockáztatni. Hárman maradtunk, amit a döntőben nem bírtunk el.

A második és a harmadik szolnoki mini-tornán a konferenciát később megnyerő Németország a csoportkörben állta a magyar lányok útját.

– A másik két napon azokkal a németekkel szerepeltünk egy csoportban, akik az első napon nem brillíroztak, de utána extrát húztak elő a kalapból – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Kettőt cseréltek a pristinai forduló óta. Kiemelkedő dobóformát mutattak, mindent megtettünk, de egyértelműen jobbnak bizonyultak. Nem arról szólt, hogy nem védekeztünk jól vagy nem váltottunk ki időben. Talán egy ilyen duplát kaptunk, a többi bravúros dobás volt a részükről. Aminek örülök, hogy a harmadik napon nagyobb hátrányból is felálltunk ellenük, rájuk is ijesztettünk a felzárkózás során, de elfáradtunk és fordítani nem tudtunk. Hazai közönség előtt így szoros végjátékban búcsúztunk.

A magyar csapat végül Németország és Hollandia mögött lett harmadik az Európa3 Konferenciában. Végletekig kiélezett volt ez a hatos, melyben a korábbiaknál jóval erősebb riválisok ellen is versenyképes formát mutatott a Kovács Kitti, Szirony Dorina, Tóth Franka, Tóth Orsi, Varga Eszter és Zsámár Lili alkotta csapat.

– Ez a konferencia minden eddiginél erősebb volt, mint amiben szerepeltünk az U23-mal az évek során – hangsúlyozta. – Általánosságban is ritka, hogy az utolsó napra három csapatnak maradjon továbbjutási esélye és az megy tovább a Szuperdöntőbe, aki az utolsó napot hozza. Ráadásul a negyedik helyezett törökök is nyertek tornát. Az is kuriózum, hogy egy hatos konferenciában négy tornagyőztes van. Nyilván nem volt jó érzés, hogy nem tudtuk kivívni a továbbjutást és a harmadik helyen végeztünk a konferenciában. Azt is nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk Tóth Frankának több napot adni. Összességében viszont nagyon szépen dolgoztak a lányok és mindent megtettünk. Voltak hibák, amikből tanulni kell, de azok a dolgok, amiket nyáron építettünk, nem fognak elveszni – sem a pályán, sem a pályán kívül. Nem szabad csüggedni. Az U23-nak még van egy világbajnoksága idén. Jövőre pedig ismét nekiugrunk a Nemzetek Ligájának.

Idén először mindkét korcsoportban, U21-ben és U23-ban is ott volt hazánk a Nemzetek Ligájában. Az U21-es lányok a debütáló évükben kvalifikálták magukat a mongóliai Szuperdöntőbe. Az U23-nak nem sikerült megismételnie tavalyi bravúros szereplését.

– Egy olyan sorozatban, amikor ennyire kiélezett a versenyfutás és három csapat ugyanakkora továbbjutási eséllyel érkezik a záró napra, azt nem mondhatjuk egy negatív hangvételű szétesős szereplésnek – emelte ki Süle Krisztina. – Ennek megfelelően U23-ban is sokat adott ez a nyár. U21-ben pedig jól sikerült a debütálás. Mongólia előtt nem tudom, hogy milyen lehetőség nyílik közös munkára. Jó lenne előtte hétvégeken dolgozni, de nem vagyok benne biztos, hogy ki tudjuk kérni a lányokat. A verseny helyszínére már viszonylag korán, szeptember 12-én megérkezünk, így ott biztosan lesz edzéslehetőség. A keretet Horváth Boglárka, Rozmán Lilla, Vég-Dudás Anna és Vincze Nikolett alkotja majd. Egy szép jövő előtt álló generációnak kiváló tapasztalatszerzési lehetőség a döntő.