A harmadik helyen álló Székesfehérvár elleni győzelemmel zárta a 2023-as évet a KNRC. A klub ügyvezetője, Lacombe Zsófia értékelte az egyesület mögött álló időszakot a KNRC honlapján.

– Az év első felére kettős érzelmekkel gondolok vissza – kezdte az értékelést Lacombe Zsófia. – Nagy eredmény volt újra részt vennünk a Magyar Kupa négyes döntőjén Budapesten, ahol egy fantasztikus hangulatú bronzmeccsen maradtunk alul 3–2-re a Nyíregyházával szemben. A bajnoki negyeddöntőt úgy gondolom, hogy az alapszakaszbeli helyezésünk pecsételte meg, hiszen háromszor kellett Nyíregyházára utaznunk. Amennyiben mi lettünk volna a pályaválasztók, könnyebb dolgunk lett volna a négy közé jutással. Azonban a tavalyi fiatal és rutintalanabb csapat helye reálisan az ötödik helyen volt, a bajnokságot győzelmekkel fejeztük be, így 2023 ezen része elfogadható volt. 2023 második féléve új kihívásokkal indult, ugyanis a magyar magot megtartva elég komoly szerkezeti váltásra szántuk el magunkat. Tudtuk, hogy az olimpia évében kifejezetten nehéz szezon elé nézünk, karácsonyi pihenő nélkül. Ennek tudatában sok tapasztalt és jó mentalitású külföldi játékossal állapodtunk meg, akik – reményeinkhez híven – fizikálisan és mentálisan is bírni fogják ezt az időszakot. Jelen állás szerint jól működik a “latin vonal”, a lányok gyorsan egymásra találtak, és szép, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak.

– A lányok egymást motiválják, mindig van egy-egy játékos, aki képes átlendíteni a csapatot a holtponton – folytatta az ügyvezető. – Természetesen a szakmai stáb és a klubvezetés is támogatja őket amiben csak tudja, jó példa erre a legutóbbi karácsonyi meglepetésünk számukra, ahol a családjaik videóüzeneteit vetítettük le nekik. A sikereink és a kudarcok is közösek, ha a lányok jól játszanak az legalább annyira a mögöttük álló stáb dicsősége is, ugyanakkor a vesztes meccs után nem mutogatunk egymásra, hanem közösen keressük a megoldást és kijavítjuk az elkövetett hibákat. Egyértelműen motiváló ilyen felfogás mellett dolgozni, a pályán kívül és belül.

A KNRC jelenleg a tabella negyedik helyén áll, s egy pontra közelítette meg a Székesfehérvárt.

– Csupán azt kívánom, hogy a befektetett munkánk megtérüljön, és erre a legjobb úton haladunk – emelte ki Lacombe Zsófia. – A klub népszerűsége egyre növekszik, minőségi munka folyik a pályán és azon kívül is. Nem titkolt célunk, hogy a közeljövőben megállapodást kössünk egy nagyobb támogatóval, aki névadó szponzora lenne csapatunknak. Egy hasonló együttműködés nagy előrelépés lenne, a dobogós elvárások se lennének kizártak, és két év kihagyás után a nemzetközi porondra is visszatérhetnénk.