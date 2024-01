A tizenöt gólos boglári vereségeben közrejátszott, hogy hat perc után már öttel mentek a győriek (0–5), viszont meglepetésre a szünetig hátralévő huszonnégy percben nem nyílt tovább az olló, maradt ez a különbség! A fordulás után is bent ragadtak az öltözőben Faragóék, négy perc alatt egy 4–1-es sorozattal nyolcra hízott a balatoni hátrány (16–24), ám ekkor Bakó Botond tanítványai újra ”beleálltak a meccsbe", tartották ezt a nyolcat a negyvenhetedik percig (25–33), ám onnantól bedarálták ellenfelüket a kisalföldiek… Meg kell jegyezni, Ulrik Kirkely keretében bőven volt minőség, a szünet után érkező holland Broch például öt találattal lendített csapatán, de említhetnénk a brazil De Paulát is, aki tizenhét percet kapott és ez alatt háromszor is eredményes tudott lenni! Az említettek beszállásának is köszönhetően végül negyvenhárom találatig jutott a Győr, ennyit még nem kaptak a bogláriak ebben a szezonban, a legutóbb a Fradi pályán bekapott harmincnyolc volt eddig a legtöbb! Érdekesség, hogy az Audi Arénában tavaly novemberben harmincötöt kaptak, igaz akkor viszont csak huszonegyet dobtak...

A védekezés tehát nem volt a legjobb, a támadójáték viszont extra volt az első félidőben, melyben az első hat percben összeszedett ötgólos hátrányt tartani tudták a szünetig tizenöt találatot elérve! Ez megsüvegelendő, hisz ez volt a Győr huszadik tétmérkőzése, ám ennél többet csak az FTC-Rail Cargo Hungaria és a német SG BBM Bietigheim dobott nekik a nyitó játékrészben! Az utóbbiakban átlag 11,2 gólt kaptak a zöld-fehérek, ami még inkább mutatja, milyen teljesítmény volt ez, még akkor is, ha ellenfelük hat hét után játszott újra tétmérkőzést!