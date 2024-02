Az olimpiai kvótáért száll harca Rajnics Benedek

Magyarország számára az idei év a hazai és nemzetközi sportesemények szempontjából is izgalmas lesz, hiszen olimpiai és paralimpiai játékokat rendeznek Párizsban. Utóbbira igen nagy eséllyel szerezhetet kvótát a Kaposvári Vízügyi SC fiatal, tizennyolc esztendős kajakosa, Rajnics Benedek. A KL3-as kategóriában versenyző, dongalábbal született sportoló májusban, Szegeden áll majd rajthoz a párizsi indulásért.

– A magyart már megkapta, de nagyon bízom benne, hogy a nemzetközi klasszifikációja is hamarosan megérkezik, így utazhatna a világbajnokságra, ami egyben egy olimpiai kvótaszerző verseny – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Emiatt egyből fejest kell ugrania a mélyvízbe, ráadásul az ő kategóriájában a sportolók csak pár másodperccel maradnak el az épektől, így fizikálisan és mentálisan a legjobb állapotban kell lennie. Az adottsága megvan, ha tehetségéhez fejben is fel tud nőni, akkor az ország egyik legjobb parasportolójává vállhat, ehhez azonban sokat kell még dolgoznunk. Szerencsére a családja is mindenben támogatja, bízom benne, élni fog a lehetőségeivel.

A kaposvári egyesületnél Rajnics Benedek az egyetlen parasportoló, s bár nem zárkóznának el attól, hogy többet is foglalkoztassanak, egyelőre erre nincs kapacitásuk.

– Más egy parasportolóval foglalkozni, hiszen nagyobb energia szükséges hozzájuk és több odafigyelés – mondta Faludy András. – Ő a legkevésbé sérült kategóriába tartozik, de a sérülése miatt a futóedzések nem jöhetnek szóba nála, így helyette ergométeren, biciklin tudjuk dolgoztatni, tehát differenciálni kell a csoportot.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának elnökeként is sportágért dolgozó Faludy Andrástól azt is megtudtuk, hogy a para szövetségi kapitány, Hajdu Botond remek szakember, aki korábbi testnevelő tanárként remekül gardírozza a sportolók sorsát. Ez abban is megnyilvánul, hogy fejlődik szakág, hiszen míg a 2016-os olimpián két-három versenyzőnk harcolt egy paralimpiai kvótáért, addig mára ez a szám ötszöröződött.