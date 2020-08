Könnyen lehet, hogy nem ússzuk meg szárazon

A forróságot frissítő zápor váltja fel. Ma nem annyira a napolaj, hanem a gumicsizma és az ernyő kerül a középpontba.

Kedden már barátságosabbra fordul az idő Somogy megyében, hiszen délelőtt és a déli órákban csökken a csapadékhajlam, előbb ritkulnak, majd megszűnnek a záporok.

Változóan napos-felhős ég mellett elszórtan előforduló zápor, átmenetileg mérséklődő északi szél és az évszakos átlagnál kissé hűvösebb idő lesz jellemző. Délután újra megerősödik a légmozgás és az északi borzolhatja naptól szítt hajunkat. Ismét egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatargócok a térségben. Heves, felhőszakadással, szélviharral kísért gócok előfordulásának is megvan az esélye! Éjjel szeles, felhős idő a valószínű. Éjfélt követően már nem valószínű jelentős eső.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 31,

kedd reggel 17,

kedd délután 29,

szerda reggel 15 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán, a középső térség kivételével szeles, nyugaton többnyire erősen, keleten szakadozottabban felhős idő ígérkezik. A nyugati térségben kifejezetten hűvös időre és csendesebb, szórványos esőkre van kilátás, míg a keleti, délkeleti országrészben magasabb hőmérséklet mellett továbbra is záporok, zivatarok kialakulása a valószínűbb. Északkeleten lehet tartósabb napos időszakokban bízni.

– Csütörtökön várhatóan kisüt a nap, visszatér a nyaralóknak is kedvező, meleg, 30 fok körüli maximum hőmérsékletű időjárás. Elvétve még előfordulhat egy-egy kis körzetet érintő zápor, zivatargóc.

– Péntektől előreláthatólag legalább a jövő hét közepéig kitart a strandidő: napsütés, túlnyomórészt gyenge gomolyfelhőzet, 30 fok körüli maximum hőmérsékletek és viszonylag friss hajnalok ígérkezek. Vasárnaptól nő az esélye egy-egy kis körzetet érintő, helyi zivatargóc kialakulásának is.

Az időjárás nem kényezteti el ezekben a napokban a frontérzékenyeket, hiszen mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.