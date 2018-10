Szurkolók balhéztak a Kaposvári KK-Szolnok meccs után

Információink szerint csetepaté alakult ki a Kaposvári KK-Szolnoki Olaj KK élvonalbeli kosárlabda-mérkőzés után.

A vendégszurkolók – a győztes meccs után – alpári hangnemben szidták a kaposváriakat, majd odáig fajult a dolog, hogy a biztonságiaknak kellett közbelépniük, majd megérkeztek a rendőrök is. Az esetről egy amatőr videó is készült, mely felkerült a Facebookra is.

Úgy tudjuk, a rendőrök a buszukhoz kísérték a szolnoki szurkolókat, majd egészen a megyehatárig biztosították az útjukat.