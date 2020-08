A fojtó fogás szorításában is szövődhet sportszerelem

Egyhetes sporttáborban vehetnek részt korosztályonként óvodás- és iskoláskorú gyerekek Kaposmérőben. Naponta új sportokkal ismerkedhetnek meg, és ha valamelyik igazán tetszik, azt a későbbiekben is folytathatják.

– Minden nap más sporttal ismerkedhetnek meg a táborozók – mondja Bíróné Berta Edina, a sporttábor szervezője. – Célunk az, hogy az óvodások és az iskolások is megszeressék a sportot, a mozgást. Azon vagyunk, hogy az egészséges életmód felé tereljük a gyerekeket, hisz a mai digitalizált világban különösen fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a mozgás hasznosságára.

A múlt héten az óvodásokat várta a tábor öt és hét év között, ezen a héten pedig az iskolásokat. Három küzdősportot próbálhatnak ki a gyerekek, az ökölvívást, a birkózást és thai-boxot. A lányoknak jazzbalettel kedveskedtek a szervezők. De a labdás sportok is jelen voltak a tábori élet mindennapjaiban, a foci mellett a teniszt is kipróbálhatták a gyerekek.

– Az adott sportágakat Somogy legsikeresebb fiataljai, edzői mutatják be a gyerekeknek – mesél a részletekről Bíróné Berta Edina. – Így a legjobbaktól leshetik el a gyerekek a sportágak alapjait.

Jó szórakozás ez a gyerekeknek, és lehetőség a szakosztályoknak is, hisz a jól sikerült bemutató vagy edzés már biztosíthatja az utánpótlást is. Ha a gyereknek megtetszik valamelyik, a tábor után is folytathatja a választott sportágat, akár hobbi­szinten is. Természetesen az edzők és a tábor szervezői is igyekeznek a testi adottságok figyelembevételével segíteni a sportágválasztást.

A testi adottság meghatározhatja a választást

– Mozgásfejlesztőként, gyógy­testnevelőként a táborban az alapvető mozgásminták fejlesztését is fontosnak tartom – folytatja a tábor szervezője. – Ezért a sportági foglalkozásokat KSG és Intelligens Fejlesztő Torna gyakorlatokkal is színesítjük nap mint nap. Ez azért különösen fontos, mert a gyerekek többségénél vannak olyan mozgásbéli hiányosságok, melyeket pótolni, fejleszteni, vagy épp javítani kell. Ez is fontos részét képezi a mindennapi tábori életnek, hiszen egy sportos gyerek jobb tanulmányi eredményt érhet el.

A sportokban megfáradt gyerekeknek kirándulásokkal és sok egyéb programmal is kedveskednek. Így aztán nem meglepő, hogy a gyerekek már most biztosították a szervezőket a jövő évi részvételükről.