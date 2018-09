A középkorig utaztak vissza az időben a hagyományőrzők

Középkori képet festett hétvégén a kaposvári Vigasságok tere, ahol korhű viseletet öltött hagyományőrző csapatok verték fel sátraikat. Sokan érdeklődtek a középkori életet bemutató hétvége iránt, melyet harci bemutatókkal és csatajelenettel is tarkítottak.

Kardforgatók, íjászok és zsoldosok vonultak fel dobszóra szombat délután, Kaposvár sétáló utcáján. Ezzel kezdődött meg az egész hétvégén át tartó Ostrea Peregrina, melyet immáron harmadszorra szerveztek meg.

Hegedüs Balázs, a kaposvári Fekete Hollók Rendjének elnöke elmondta: azon igyekeztek, hogy a valósághoz lehető legközelebb álló módon tudják bemutatni, milyen lehetett a 14. és 15. századi élet. Rajtuk kívül többek között Dombóvárról és a fővárosból is érkeztek hagyományőrzők. A csapatok mind más és más szeletét mutatták be a kornak. Így például azt is láthatták az érdeklődők, hogy mit hordtak a magyarok ebben az időszakban, de más népcsoportok viseletét is magukra öltötték a hagyományőrzők. Hegedüs Balázs szerint azért is jók ezek az alkalmak, mert a gyerekek is kérdezhetnek a történelemről.

S meg is tették ezt a kisebbek, akiket mesével, kézműves foglalkozásokkal, régészeti játszóházzal vártak a Vigasságok terén. A látogatók közelebbről is szemügyre vehették a kor páncélzatait, fegyvereit, illetve a mindennapok és a háztartás tipikus eszközeit. Volt azonban, ami még ennél is nagyobb érdeklődést váltott ki valamennyi generációból. Kisebb sor alakult ki a társaival 15. századot képviselő Kócsó Nikolettnél, aki a madarát hozta magával. Mint kérdésünkre elmondta: a két éves Harris héja tartásához több vizsgának is meg kell felelni. Még fióka korában került hozzá a madár, azóta tanítja és gondozza.

– Reméljük, hogy még sokáig meg tudjuk szervezni ezt a programot, azon igyekszünk, hogy minden évben egyre jobb legyen – mondta Varga Máté, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum kiállítóhelyi koordinátora. – Jó alkalom ez arra, hogy bemutassuk, milyen lehetett a középkor. Reméljük, hogy többen a múzeumlátogatáshoz is kedvet kapnak ezáltal.

Borhi Zsombor alpolgármester és Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója is köszöntötte a fesztivál résztvevőit.