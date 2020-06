A marha és a ponty is a rádpusztai bográcsban végzi majd

Újra előkerülnek a bográcsok a Rádpuszta Gasztro- és Élménybirtokon július 4-én, szombaton.

Gasztro Napra várják a kulináris élvezetek szerelmeseit, ahol a hagyományos pörköltfőző versenyen bizonyíthatják rátermettségüket a profi és önjelölt séfek. A jelentkezőknek még a héten van idejük jelezni részvételi szándékukat és bebiztosítani magukat az 5 kilogramm marhahúsra. Rendre az ország minden tájáról érkeznek résztvevők a megmérettetésre, sőt olyan csapat is van, amely az összes eddigin kifőzött valamit.

Idén újdonság lesz a grillsarok, ahol a szezon kedvenc ételei készülnek. A pontypörköltet idén egy szakavatott bajai halfőzőmester készíti el szabadtéren, s a kopoltyúst a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja az akcióhoz.

A Gasztro Nap programját színesíti a hetedik kispályás focikupa, ahol mások mellett a Fradi öregfiúk, az Újpesti Dózsa, a parlamenti válogatott és a budapesti Honvéd csapata is rúgja majd a bőrt.

A legkisebbeknek is igyekeznek kedvezni a szervezők, hiszen kézműves foglalkozás, henna, arcfestés, csillámtetoválás várja őket. Valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóvoltából Frutti és Veggi, vagyis a zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő kabalafigurák is részt vesznek a Gasztro Napon.

Ezúttal sem múlhat el a Gasztro Nap vásár nélkül, helyi termelők és kézművesek részvételével.

A tavalyi verseny videóját itt nézheted meg: