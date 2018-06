A nap sütni fog, de kánikula nem lesz szombaton

Csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg a szikrázó napsütést szombaton, de kánikula nem lesz, 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

– Szombaton friss északnyugati szélben a napsütésé lesz a főszerep átmeneti, mérsékelt felhősödésekkel Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Csak elvétve fordulhat elő, jelentéktelen zápor, tartós eső nem valószínű. A hajnali órák kifejezetten hidegnek ígérkeznek, kánikula tehát nem lesz, a maximum hőmérséklet istöbb fokkal elmarad az évszakos átlagtól. Ennek ellenére a derült időben erős UV-sugárzással kell számolni!

A jellemző hőmérséklet

szombat reggel 10 fok

szombat délután 20 fok

vasárnap reggel 11 fok

A folytatás

Vasárnap és hétfőn is túlnyomórészt derült vagy gyengén felhős idő, sok napsütés, friss északias szél várható. A hőmérséklet kis mértékben emelkedik, de továbbra is elmarad az évszakos átlagtól. Elszórtan ezeken a napokon is előfordulhat futó zápor, de nem lesz jellemző a csapadékos időjárás. A kora délutáni időszakban erős UV-sugárzásra készüljenek. Keddtől csütörtökig már kellemesebb, nyaraló időre lehet készülni, de még elmarad a kánikula. Többnyire napos idő ígérkezik olykor friss, meg-megélénkülő északi széllel. Csapadék nem valószínű.

Pénteken érkezhet csapadék hazánkba, mely előreláthatólag a keleti, északkeleti térséget érinti majd, itt marad a kellemesen meleg, zömmel napos idő.

Orvosmeteorológia

Szombatra megszűnik a hidegfronti hatás, azonban a hűvös reggelen felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, majd ezek napközben mérséklődnek. A markáns lehűlés közvetett hatásaként még fejfájás, vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Az átlagosnál hűvösebb, sokfelé szeles időben romolhat hóérzetünk, illetve türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. Az UV-sugárzás szintje 10 és 16 óra között sokfelé erős, helyenként nagyon erős fokozatot ér el, gondoskodjunk bőrünk védelméről! A hűvös idő ellenére sem feledkezzünk meg szervezetünk folyadék-utánpótlásáról! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Szombaton főként északkeleten alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar, emiatt arrafelé átmenetileg vizes, csúszós útszakaszok is előfordulhatnak. Többfelé élénk, északon, északnyugaton és középen gyakran erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, ez jelentősen csökkentheti a menetstabilitást. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. (forrás: Időkép)