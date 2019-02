A pihent munkaerő a jó munkaerő, tudják ezt a somogyi cégek

Aktív pihenés és egészségmegőrző gyógy­üdü­lés: egyes somogyi vállalkozások új üdülőt építenek, vagy a meglévő szállót akarják korszerűsíteni. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. – a régi üdülő helyett – hat új apartmant építtet az idén Igalban.

Aktív pihenés és egészségmegőrző gyógyüdülés: egyes somogyi vállalkozások új üdülőt építenek, vagy a meglévő apartmant akarják korszerűsíteni. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. új apartmanjában például egy időben 24-en pihenhetnek majd, s új közösségi épületet is kialakítanak. A vállalatnak az igali üdülőhelyen kívül Balatonszárszón is van egy nyaralója, továbbá Harkányban két, egyenként négyszemélyes apartmanban is pihenhetnek a munkatársak. Az aktív dolgozókon és családtagjaikon kívül a vállalat nyugdíjasai is igénybe vehetik a kedvezményes árú pihenést. Az érdeklődők évről évre a zrt. üdülési bizottságánál jelentkezhetnek, sokak számára előnyös lehet, hogy az igali, illetve a harkányi szálló is négy évszakos pihenőhely, azaz egész éven át fogadja a turistákat.

Szekér József, az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének kaposvári alapszervezeti elnöke kiemelte: a Magyar Cukor Zrt. két saját üdülőt tart fenn, a balatonboglári mellett egyet Fertőrákoson.

– A szezonban évente több mint 80 munkatársunk használja ki a pihenési lehetőséget – mondta. – A vállalat régóta biztosítja ezt a juttatást: a fertőrákosi apartmanban önkiszolgáló rendszer működik, s barátságosan berendezett faházak várják a vendégeket. A balatoni nyaralóban külön személyzet van, s így a helyi étkezést is igénybe vehetnek a nyaralók.

Varga Zsoltnétól, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének kaposvári alapszervezeti elnökétől tudjuk: a Kométának Balatonbogláron van egy nyolcszobás üdülője, amely júniustól augusztus végéig teljes kihasználtsággal működik.

Tavaly csaknem 40 kaposvári család választotta a Videoton üdülőit: a társaság két településen, Balatonalmádiban és Zánkán üzemelteti a saját létesítményeit, tájékoztatott Fábián Balázs ügyvezető igazgató. Utóbbinál egy hétig ingyen biztosítják a szállást a dolgozóknak, s kora tavasszal újra pályázhatnak a programra a pihenni vágyók.

Gyógyüdülés a büntetés-végrehajtásnál