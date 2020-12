A vírus miatt az utolsó út is rögösebb lehet

Igencsak feszített a temetkezési szolgáltatók munkája Somogyban a koronavírus-járvány második hullámában, ám a rendelkezéseket betartva, rendben zajlanak a gyászszertartások a megyében.

Nem mindenhol van azonban ez így az országban. Egy nyugat-nógrádi faluban például a pap szerint nagy volt a gyásznép, ezért otthagyta a temetést. Máshol azért kellett elhamvasztani egy koronavírusos elhunytat, mert a fertőzéstől félve a temetkezésben résztvevők nem voltak hajlandók öltöztetni, így a családnak le kellett mondani a koporsós temetésről.

A Somogy Temetkezési Kft. viszont külön eljárásrendet dolgozott ki az ügyintézésre, halottszállításra és a temetésekre a Covid–19 vírus terjedése miatt. A hozzátartozók kegyeletgyakorlásának lehetőségét folyamatosan biztosítják a kialakult vészhelyzetben is. A munkatársaikat Kaposváron, Balatonszárszón, Balatonlellén, Marcaliban, Nagyatádon, és Csurgón kioktatták a koronavírusos elhunytak szállításával kapcsolatos teendőkről. Ehhez speciális védőfelszerelést biztosítanak, egyszer használatos védőruhát, szemüveget és dupla rétegű szájmaszkot is.

Hamvasztásos temetés esetén a kórházból azonnal a hamvasztóüzembe szállítják a holttestet. A szállítás kizárólag fedéllel lezárt hamvasztókoporsóban történhet. Az elhunytak szállításához szállítókoporsót használnak, a temetéshez pedig hézagmentesített, kettős koporsó kell. A kulcsszó a biztonság és az állandó fertőtlenítés.

– Jó kapcsolat alakult ki a hamvasztóüzemekkel, ez azért fontos, mert a tárolókapacitásaink korlátozottak, ám ott azonnal fogadják az elhunytakat, és határidőn belül hamvasztanak. Október elején a covidos fertőzöttre még külön időpontot kértünk, de erre már nincs lehetőség – mondta Puskás Béla.

A hozzátartozók most is megértőek

– Feszítettebbé vált a munkánk az elmúlt időszakban, de a temetkezési szolgáltatók minden nap egyeztetnek a kórházakkal, a tisztiorvosi szolgálattal, ennek köszönhetően zökkenőmentesen végezzük a szolgáltatásokat – mondta Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. igazgatója. – A hozzátartozók megértőek, a járványügyi intézkedéseket maradéktalanul betartják.

Zárt térben létszámkorlátozást vezettek be, a kaposvári Nyugati temető ravatalozójában 20-an, a Keletiben 50-en lehetnek jelen. A ravatalozón kívül a gyászolók kellő távolságot tartanak egymástól, szájmaszkban hallgatják végig a gyászszertartást. A szabadban nem korlátozzák a résztvevők létszámát, de a kellő távolságot itt is be kell tartani.

Somogyban nincsenek negatív példák Somogyban rendezettek a viszonyok, és nincsenek kirívó negatív példák, kommentálta a hírt Puskás Béla, miszerint azért kellett elhamvasztani egy koronavírusos elhunytat, mert a fertőzéstől félve a temetkezésben résztvevők nem voltak hajlandók öltöztetni. Hozzátette, azért meri ezt ilyen határozottan kijelenteni, mert oktat is, és a más megyékből érkező hallgatói nem ilyen rendezett eljárásokról számolnak be. Somogyban a kórházak és a tisztiorvosi szolgálat minden szükséges intézkedést megtesz és minden segítséget megad a temetkezési szolgáltatóknak, ettől válik zökkenőmentessé a munka a véleménye szerint. Gyakran szükség is van a beavatkozásukra, fűzte hozzá.

