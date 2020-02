A zene kapcsolja ki a zongorista rendőrnőt

Miért lesz egy csinos zongoratanárnőből bűnügyi nyomozó és vizsgáló? Talán mert harmadik generációra visszatekintve rendőrként dolgoztak a felmenői. Vajda Eszternél a súlyos ügyek nyomozása közben sem maradhat el az otthoni zongoramuzsika, no és a kommandósokat megszégyenítő sportteljesítmény.

Vajda Eszter a Pécsi Tudományegyetemen ének-zene és karvezetés szakon végzett. Zongoraoktatóként tanított zeneiskolában, általános iskolában és gimnáziumban is. A családban viszont szinte mindenki egyenruhát hordott: édesanyja a Zala megyei katasztrófavédelemnél dolgozott, a férje tíz éven át rendőrként szolgált, és sógora is uniformist viselt. Édesapja 15 éven át volt Zalaegerszeg rendőrkapitánya, sőt a nagyapja is rendőrkapitány volt.

– Hajdan csak a mi családunknál volt vonalas telefon a házban, és a lakók bejártak telefonálni, de az is természetes volt, hogy egy rendőrnél éjszaka is csörög a készülék – idézte fel Vajda Eszter. – Édesapám is bűnügyi területen dolgozott, és volt, hogy emiatt a karácsonyi vacsora mellől állt fel, és három nap múlva láttuk legközelebb.

Eszter két éves igazgatásrendészeti kitérő után a vizsgálati osztályra került a pécsi rendőrkapitányságon, ahol 2019 júniusáig bűnügyi vonalon főként személy és vagyon elleni bűncselekményekkel foglalkozott. – Aztán a család úgy döntött, hogy felszedjük a horgonyt és Balatonra tettük a székhelyünket, így áthelyeztettem magam a siófoki kapitányságra, ahol nyomozóként töltöttem el öt hónapot – mondta a rendőrnő.

– Imádjuk a Balatont a gyerekekkel, a párom mentőmotoron vonul a Balatonon, ezért úgy döntöttünk, hogy miért ne lakjunk a Balaton mellett, amit úgy szeretünk? – tette fel a kérdést.

Férje orvosként lépett szolgálatba a rendőrségen, de volt TEK-es, később a Police Medic szaktanfolyam kiképzőtisztje volt, majd leszerelt, és azóta a kórházi munka mellett minden nyári szezonban mentőmotoron dolgozik a magyar tengernél, sőt a vízimentő-szolgálatnál is tevékenykedik a Ruppert mentőhajón. Három gyermekük van, egy 15 éves és egy 13 éves fiú mellett van egy közös gyermekük, egy 7 éves kislány.

A zene mellett a sport is fontos szerepet tölt be az életében

– Szeretünk hegyet mászni, búvárkodni, versenyezni a férjemmel, és ahogy cseperednek a gyerekek, egyre inkább ők is jönnek velünk. Kedvelem a militarista akadályversenyeket, emellett naponta zongorázom otthon kikapcsolódásként – mondta.

2016-ban egy Swat kommandós versenyen vett részt Orlandoban, ahol egy Super Swat Cop nevű egyéni versenyt egyedüli magyar rendőrnőként teljesített. Tavaly került a megyei főkapitányságra a sajtószolgálathoz. Sokat tépelődött a váltáson, mert nagyon szerette a bűnügyes munkáját, főként azt, amikor egy esetet úgy kellett megoldani, hogy alig volt nyom, szinte a semmiből indultak, mégis vádirattal tudták lezárni az ügyet, és ezzel segítettek a sértetteknek.