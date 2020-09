Az egyházak is szigorítanak a hívek érdekében

Ismét szigorításokat vezetnek be az egyházak. A református templomokban és az istentiszteleteken kötelező viselni a szájmaszkot, egy térben pedig egyszerre százan lehetnek. Az evangélikusok alkalmain is el kell takarni az orrot és a szájat, valamint rövidített liturgiát kell alkalmazni.

Mivel augusztus végétől folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a gyülekezetekben is szükség van az óvintézkedésekre. – Ez még csak a jéghegy csúcsa – kezdte Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese.

– Aki nem így látja ezt a helyzetet, annak legyen igaza, szoktam mondani, de inkább felesleges óvintézkedéseket tegyünk, mint hogy újabb fertőzöttek legyenek az országban. Egyelőre a templomok ajtajait nem csukjuk be, de csütörtökön lesz egyházkerületi közgyűlés, ahol feltehetően erről is szó lesz majd – tette hozzá Nagy Csaba. A református egyház vezetése arra kéri a nagyobb gyülekezeteket, hogy ahol egyszerre száznál többen szoktak összegyűlni, ha tehetik, tartsanak hétközi vagy esti istentiszteleteket, így mindenki eljuthat egy-egy alkalomra.

Az evangélikus egyház Püspöki Tanácsa egy tizenkét pontból álló javaslatot és ajánlást tartalmazó levelet fogalmazott meg. Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy aki betegnek érzi magát, ne menjen közösségbe, az egy háztartásban élők kivitelével mindenki másfél méter távolságra legyen egymástól, az istentiszteleteket pedig rövidített liturgiával, kevés énekkel tartsák a lelkészek. Pongrácz Máté, a kaposvári evangélikus gyülekezet lelkésze elmondta: ezeket az útmutatásokat nem kötelező betartani, de igyekeznek elfogadni és alkalmazni. A kaposvári templomban egyelőre nem teszik kötelezővé a maszk használatát, csak ajánlják az embereknek – tette hozzá.

Óvári Róbert a Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonának vezetője kiemelte: templomukban most is tartják a másfél méteres távolságot, szájmaszkot azonban nem kell hordani. Az istentiszteleti alkalmak után fertőtlenítenek és takarítanak is. – A kadarkúti idősek otthonában lévő istentiszteletre nem jöhetnek be külsősök – fogalmazott Óvári Róbert. – Ezt a napokban vezettük be. Az otthon lakóit pedig egyszerre csak egy hozzátartozó látogathatja meg maszkban és kesztyűben. Jóföldi Endre, a Békevár Baptista Gyülekezet vezetője elmondta: templomuk jól szellőztethető, ki van helyezve automata kézfertőtlenítő, egyelőre pedig nem vezetnek be szigorításokat. A katolikus egyház még nem döntött a szigorításokról, a hatóságokkal azonban továbbra is készségesen együttműködnek, az általuk adott általános irányelveket pedig betartják.