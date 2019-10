Berényivel ízesítik az olcsó horvát gesztenyét

Híres terményét ünnepelte a falu a hétvégén. A berényi gesztenye annyira finom, hogy a Horvátországból tömegével olcsón behozott gesztenyét ezzel ízesítik. Még gesztenyelevest is főznek belőle a községben.

Kétarcú volt az idei szezon, mert a mennyiség kevesebb a vártnál, a minőség viszont jobb lett, mondta Csák László, aki a Gesztenye fesztiválon árulta a helyi termését, még gesztenyemézzel töltött szaloncukrot is. A veszélyes kártevőt, a gubacsdarazsat átvészelték, időben sikerült megfékezni a fertőzést a fürkészdarazsak betelepítésével.

– Telepítettem a berényi fajtákat, mert a fajtajegyzékbe felvett hat magyar közül három iharosberényi – mondta Csák László, aki két hektáron gazdálkodik. – Ma már nem jellemző a telepítés. A fiataloknak nehéz munka a gesztenyézés, a földről kell felszedni szemenként.

Pécsi László annak idején még Szentiványi Péter diónemesítő professzortól tanulta az oltást. Szerinte finomabb a gesztenyéjük, ezért újabban az országba nagy tömegben importált olcsó, horvát gesztenyét a berényi fajtákkal ízesítik. A gesztenyét megbecsülik a faluban. Főzőműsorokban szerepeltek a berényi nők, még gesztenyelevest is főztek. Újabban a gazdák frissítésként olasz fajtákat hoztak be, de nem mindegyik vert gyökeret.

A 17. Gesztenye fesztiválon 1500 látogatót fogadtak. A Balaton-felvidékről jött Jakab Attila gesztenye lekvárt és mézet vett.

– Visszaszorult a gubacsdarázs, de fákat megviselte és legyengíthette a kórokozó jelenléte – mondta Zsirmon Endre polgármester. –Az idei időjárás nem kedvezett, mert sok volt a száraz napsütéses órák száma, ez égette a fondorokat. A tavalyinál jobb lesz a termés, de a fáknak vissza kell erősödniük. Több mint száz éves fákról van szó, és az újratelepítés nehéz feladat. De talán ebben is önérzetesebbek lesznek a helyi gazdák. Már vannak fajták, amelyek ellenállóbbak az olyan betegségekkel szemben, mint a kéregrák vagy a gubacsdarázs.

Középkori lovagok csaptak össze

A terjedő internetes kihívás részeként kipakolták a hadifelszerelést és a páncélzatot, mellé feküdtek, majd úgy készítettek fotókat a lovagok, akik az Inkey Gáspár vívóversenyen csaptak össze a Gesztenye fesztiválon. 130 harcos érkezett szerte a Kárpát-medencéből, jöttek Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Horvátországból és Szlovéniából is. Volt, aki több ezer kilométert utazott azért, hogy részt vehessen a rendezvényen, amely évről évre egyre nagyobb rangot vív a középkori hagyományőrzők között. A vívóverseny a nagy látogatottság miatt az idén kétnapos lett, vasárnap alabárddal, és puha fegyveres kategóriában karddal is összemérték az erejüket, sőt ennek női kategóriája is volt. Reggeltől estig folyt a harc a ringben, vezetett körbe Józsa Tibor, a Banderium Hungarorum vezetője, az Inkey Gáspár vívóverseny főszervezője.