Betakarják a kukákat Kaposváron

Még az idén ötszáz új kukatakaró rácsot helyeznek ki a lakótelepek és társasházak nagy szemetes konténereire a megyeszékhelyen.

Az önkormányzat 205 millió forintot költ a projektre, amelyhez támogatást nyújtott az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy pályázat révén. Országos példa lehet ebből a kezdeményezésből, jelentette be Szita Károly polgármester szerdán. Korábban sok észrevétel érkezett az önkormányzathoz, hogy a közös lakótelepi szemetes konténerek nem a legszebb látványt nyújtják.

Néhány éve faráccsal próbálkoztak, de ez nem vált be, most viszont a Kaposvár-emblémával ellátott, tetszetős fém takarórácsok jó megoldásnak bizonyultak. Kikérték a társasházak közös képviselőinek a véleményét is. Balogh Katalin, egy Bajcsy-Zsilinszky utcai társasház képviselője elmondta: a takarórácsok nemcsak esztétikusak, de biztonságosak is, mert a konténerek nem gurulnak el, és nem borulnak fel.