Égi emberek és videók – bizonyítékok a földönkívüliek létezéséről

A Jenglotok 15-20 centiméter magasak és Indonéziából származnak, a DNS-ük majdnem, de mégsem egyezik meg az emberével, az állatokétól viszont teljesen eltér. Kalmár János ismét hangsúlyozta, van bizonyíték a földönkívüliek létezésére.

Legutóbb, amikor megkerestük Kalmár Jánost, a Magyar Ufókutató Szövetség elnökét arra kerestük a választ, miért tabu a földönkívüliekről beszélni. Az elnök szerint nem csak a politikusok, a tudományos élet résztvevői is tisztában vannak azzal, nem vagyunk egyedül. Ezúttal pedig újabb bizonyítékokról kérdeztük.

Kalmár János több nemzetközileg is elismert íróval a téma kutatójával is találkozott már előadásokon, konferenciákon, s ezek az alkalmak megerősítették abban, sokan ismerik a titkot.

– Nem kívánok vitát nyitni, amit én láttam, azt láttam: rengeteg fotó, videó van a birtokomban, például egy a Holdon landolt ufót is lefilmeztem már, de országosan is több helyütt fotóznak, filmeznek különös fényes, kék színű jelenségeket, amire nincs magyarázat. – hangsúlyozta Kalmár János. – Olyat sajnos nem tudok produkálni, hogy fülön fogok valakit és elviszem egy olyan helyre, ahol biztosan földönkívülieket fog látni.

Bár, konferenciákon bemutatta már a földönkívüliek négy kicsi lényét, melyek 15-20 centiméter magasak és Jenglotnak hívják őket (magyarul égi emberkék) és Indonéziából származnak. Bevizsgáltatták őket, de nem Magyarországon, mert volt rá példa, hogy eltűnt a bevizsgálásra küldött minta. Egyértelműen kiderítették, hogy nem ember és nem is állat a Jenglot, de tudattal rendelkező lény. A DNS-ük majdnem, de mégsem egyezik meg az emberével, az állatokétól viszont teljesen eltér.

– Azért tartjuk a konferenciákat, hogy ott be tudjuk mutatni a bizonyítékainkat – emelte ki Kalmár János. – A szakterületem amúgy a katonapolitika azon része, mely összefüggésbe hozható az idegenekkel, így a titkos bázisok is. Olyan főtisztekkel sikerült kapcsolatba lépnem, mint például Robert O. Dean. Sok évvel ezelőtt készítettem vele egy interjút, s feltettem neki a következő kérdést: Ön szerint az orosz haderő nyit-e ufó-témakörben? Elmosolyodott, kinyitotta a táskáját és elővett három egyetemi tankönyvet: ufológia I-II-III. A köteteken rajta volt az egyetem logója is, s hozzátette: ez valahol tantárgy.

– Ebben az a fájdalmas, hogy 2018-ban is azon vitatkozunk léteznek-e ufók, miközben egyes országok hadseregei együtt dolgoznak velük – mondta Kalmár János, a Magyar Ufókutató Szövetség elnöke. – Egyetemi szinten tudunk tárgyalni a földönkívüliekről, miközben bölcsődei szintű az a hétköznapi ismeretanyag, mely az emberekhez eljut…